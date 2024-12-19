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Власть Итоги с Путиным Путин ответил на вопрос о замедлении YouTube

Путин ответил на вопрос о замедлении YouTube

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42 комментария

Замедление YouTube связано с вопросами на стороне самой платформы, которая принадлежит Google, а не с действиями российских властей. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

«Вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне», — ответил российский лидер на вопрос блогера Влада Бумага A4.

Глава государства добавил, что Google и YouTube должны соблюдать российские законы и избегать какого-то жульничества в сети для достижения целей своих правительств.

«Роскомнадзор, контролирующие организации соответствующим образом предъявляют к ним соответствующие претензии. И правильно делают», — заключил Путин.

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Владимир Путин Прямая линия Замедление YouTube
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Комментарии
45
Андрей_спб
1 час
Конституция РФ Статья 29 Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Фокусник Данилин
1 час
Где то я уже это слышал…
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