Путин ответил на вопрос о замедлении YouTube

Замедление YouTube связано с вопросами на стороне самой платформы, которая принадлежит Google, а не с действиями российских властей. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

«Вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне», — ответил российский лидер на вопрос блогера Влада Бумага A4.

Глава государства добавил, что Google и YouTube должны соблюдать российские законы и избегать какого-то жульничества в сети для достижения целей своих правительств.

«Роскомнадзор, контролирующие организации соответствующим образом предъявляют к ним соответствующие претензии. И правильно делают», — заключил Путин.