Роскомнадзор назвал «основания для принятия мер в отношении YouTube»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заявила, что «многочисленные нарушения российского законодательства со стороны компании Google, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube». Заявление регулятора приводит «Интерфакс».

Согласно сообщению РКН, Google уже два года официально не осуществляет деятельность в России, прекратил поддержку своих кеширующих серверов и продолжает блокировку российских каналов: всего заблокировано более 200 каналов СМИ, блогеров и музыкантов. 10 июля Роскомнадзор направил директору головного офиса Google очередное требование о разблокировке, но ответ не получил.

Сумма штрафов компании с 2021 года составляет более 34,5 миллиарда рублей, но и эта мера также не оказала воздействия.

Регулятор заявил, что имеет достаточно инструментов для мотивации компании, право на их использование остается за ним.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заверил, что замедление YouTube связано с вопросами на стороне самой платформы, которая принадлежит Google, а не с действиями российских властей.

«Вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне», — ответил российский лидер на вопрос блогера Влада Бумаги A4.

Вскоре после этого источники РБК рассказали об усилении «замедления» YouTube в декабре.