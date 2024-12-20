Роскомнадзор внес WhatsApp и Skype в реестр ОРИ и обязал их передавать данные пользователей правоохранителям

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла 12 мессенджеров в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В их числе — WhatsApp, Skype, Wire, Element, KakaoTalk, Session, Crypvyser, DUST, Pinngle, Status, Keybase и Trillian. Об этом сообщает MSK1.RU.

На данный момент реестр ОРИ насчитывает 456 сервисов. Согласно «закону Яровой», участники реестра должны хранить данные пользователей, информацию об их действиях и взаимодействиях, переписку, фото, аудио- и видеозвонки и передавать их правоохранителям. Причем постоянный доступ к этой информации силовых структур должен обеспечиваться с помощью специального оборудования, которое ОРИ обязаны установить за свой счет.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber в России.

WhatsApp — единственный сервис Meta*, который до сих пор не заблокирован в России.

*Meta — признана в России экстремистской организацией и запрещена.