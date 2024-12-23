Фильм «Домовенок Кузя» возглавил прокат в России

Полнометражный фильм «Домовенок Кузя», снятый Виктором Лакисовым и выпущенный к Новому году продюсерами братьями Андреасян, лидирует в российском кинопрокате, судя по предварительным итогам уик-энда 19–22 декабря. По данным сайта kinobusiness.com , лента в первые же свои выходные заработала 223,3 миллиона рублей, с запасом обойдя соперников.

Вторую строчку также заняла новая картина — «Елки 11» c Дмитрием Нагиевым, Рузилем Минекаевым и Бураком Озчивитом. Новички и на 4 и 5-й строчках — «Муфаса: Король Лев» и «Братья» с Филиппом Киркоровым. Посредине рейтинга «Баба Яга спасает Новый год» — лента, переживающая вторую неделю своего проката и за это время собравшая 285 миллионов (из них только 90 — в этот уик-энд).