Фильм «Домовенок Кузя» возглавил прокат в России

Полнометражный фильм «Домовенок Кузя», снятый Виктором Лакисовым и выпущенный к Новому году продюсерами братьями Андреасян, лидирует в российском кинопрокате, судя по предварительным итогам уик-энда 19–22 декабря. По данным сайта kinobusiness.com, лента в первые же свои выходные заработала 223,3 миллиона рублей, с запасом обойдя соперников.
Вторую строчку также заняла новая картина — «Елки 11» c Дмитрием Нагиевым, Рузилем Минекаевым и Бураком Озчивитом. Новички и на 4 и 5-й строчках — «Муфаса: Король Лев» и «Братья» с Филиппом Киркоровым. Посредине рейтинга «Баба Яга спасает Новый год» — лента, переживающая вторую неделю своего проката и за это время собравшая 285 миллионов (из них только 90 — в этот уик-энд).
Для сравнения, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», из фильмов последних лет «Огниво» в свой первый уик-энд собрало 275 миллионов, «Руки вверх!» 229 миллионов, «Сто лет тому вперед» — 317, «Летучий корабль» — 240, «Онегин» — 337, «Мастер и Маргарита» — 435, «Лед 3» — 531, «По щучьему веленью» — 407, «Вызов» — 427, а «Чебурашка» — 268 миллионов рублей.
Ранее «Фонтанка» рассказала, стоит ли смотреть нового «Домовенка Кузю» и что приключилось с героями оригинального мультфильма.
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