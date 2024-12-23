Макрон утвердил новое правительство Франции — четвертое за год

Президент Франции Эмманюэль Макрон 23 декабря утвердил состав нового правительства на встрече с премьер-министром Франсуа Байру. Состав кабинета министров, сформированного четвертый раз за год, объявил генеральный секретарь канцелярии президента Алексис Колер. Полный список министров опубликовал телеканал BFMTV.

В правительство Байру вошли 34 министра. Ключевые посты в нем остались за членами предыдущего кабинета.

Себастьен Лекорню сохранил пост министра обороны, а Жан-Ноэль Барро, пришедший в МИД в сентябре 2024 года, — министра иностранных дел. МВД было решено сохранить за Брюно Ретайо.

Новым министром экономики станет Эрик Ломбард, глава Фонда депозитов и консигнаций, который в настоящее время возглавляет подотчетный парламенту государственный фонд. Он станет ключевой фигурой в лишенном парламентского большинства правительстве, которому предстоит утвердить бюджет на 2025 год.

Портфель министра образования получила бывшая премьер страны Элизабет Борн, которая становится пятым министром образования в этом году после Габриэля Аттала, Амели Удеа-Кастера, Николь Беллубе и Анн Женете и шестым с 2022 года и начала второго пятилетнего срока Эммануэля Макрона. Борн планирует расширить свое портфолио, включив в него высшее образование и исследования, впервые с 2017 года. Государственный министр становится вторым номером в правительстве.

Директор Caisse des Dépôts et Consignations Эрик Ломбард присоединится к Министерству экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета в правительстве Франсуа Байру. Его поддержит макронистка Амели де Моншален, которая будет отвечать за государственные счета, в то время как Франция сталкивается с одним из худших бюджетных кризисов в своей новейшей истории.

Среди других экономических портфелей Лоран Марканджели («Горизонты») унаследует портфель государственной службы. Анни Женеверд (ЛР), в свою очередь, сохраняет сельское хозяйство.

Мари Барсак, бывший директор Оргкомитета Париж-2024, назначена министром спорта: ее портфолио охватывает спорт, молодежь и общественную жизнь. Ответственная за так называемые программы «воздействия» и «наследия» в рамках Cojop, Мари Барсак, в частности, сделала борьбу с сидячим образом жизни одним из своих основных направлений деятельности: таким образом, до Игр она внесла свой вклад в запуск инициативы «тридцать минут ежедневной физической активности в школе», которые затем возьмет на себя правительство. В сферу его действия также входила поддержка инициатив, касающихся паритета или учета инвалидности. Ранее она работала в Национальном олимпийском и спортивном комитете Франции (CNOSF) или во Французской федерации футбола, где она была заместителем генерального директора по любительскому футболу.

55-летний Янник Нойдер, который становится седьмым министром здравоохранения на второй пятилетний срок Макрона, в последние недели находился на передовой линии напряженных бюджетных дебатов о здравоохранении, будучи докладчиком по бюджету социального обеспечения — законопроекту о финансировании, на котором пало правительство Барнье. Отвечая в течение нескольких лет за вопросы здравоохранения на правом фланге, он внес несколько законодательных предложений, в том числе недавно по подготовке студентов-медиков, число которых он хочет значительно увеличить. Переехав на авеню Де Сегюр, Нойдер унаследовал серьезные проблемы, начиная от больничного кризиса и заканчивая ухудшением медицинских проблем. Один из них, несомненно, возникнет в первых числах января 2025 года: дефицит бюджета и социального обеспечения.

Франсуа Байру заявил, что «гордится» правительством, «имеющим опыт примирения и восстановления доверия со всем французским народом». Однако президент Национального объединения Джордан Барделла обвинил Байру в том, что он «собрал коалицию неудачников».

13 декабря Елисейский дворец сообщил о назначении новым премьер-министром центриста, бывшего министра юстиции Франсуа Байру. Байру пришел на место Мишеля Барнье, проработавшего ровно три месяца.