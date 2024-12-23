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Происшествия Общество Римские статуи и головы со дна моря: в Египте задержали амбициозных «чёрных археологов»

Римские статуи и головы со дна моря: в Египте задержали амбициозных «чёрных археологов»

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Египетские полицейские задержали двух амбициозных чёрных археологов из Александрии, которые подняли со дна Средиземного моря в заливе Абукир почти полтысячи древних артефактов.

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Как говорится в официальном сообщении полиции от 23 декабря, у мужчин было изъято 448 различных археологических артефактов, в том числе 53 статуи с различными надписями, 3 головы статуй, 12 копий с изображениями человеческих голов, 14 бронзовых чаш, 41 топор, 20 бронзовых предметов, 305 монет.

«Экспертиза, проведённая компетентными органами, подтвердила, что все изъятые предметы являются археологическими ценностями, относятся к затонувшим древностям и датируются греческим и римским периодами», — заявили в МВД.

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