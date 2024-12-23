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Общество Суд в Китае вынес условный смертный приговор мужчине, въехавшему на автомобиле в группу школьников

Суд в Китае вынес условный смертный приговор мужчине, въехавшему на автомобиле в группу школьников

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5 комментариев

В понедельник, 23 декабря, китайский суд вынес условный смертный приговор мужчине, который в прошлом месяце въехал на своем автомобиле в группу учеников начальной школы и родителей в южной провинции Хунань. О вердикте сообщает Reuters.

В результате инцидента, произошедшего 19 ноября, пострадали около 30 человек, 18 из которых были детьми, согласно заявлению Народного суда промежуточной инстанции Чандэ, что стало первым случаем, когда власти раскрыли официальные цифры. Впоследствии видео атаки удалили из социальных сетей, и только краткие заявления государственных СМИ использовались для сообщения обновлений.

Хуан Вэнь был приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой, которая обычно заменяется пожизненным заключением, если осужденный не совершит никаких дальнейших преступлений в течение периода отсрочки. Суд заявил, что мужчина врезался на своей машине в толпу, потеряв вложенные деньги, вымещая свое раздражение на прохожих. Он был арестован на месте после попытки напасть на людей с оружием.

«Хуан Вэнь выбрал невинных учеников начальной школы в качестве своих главных целей. Его преступные мотивы были отвратительны, а его злоба объективно глубока», — говорится в заявлении суда.

Примечательно, что это происшествие стало не первым подобным инцидентом в Китае за относительно короткий промежуток времени: за неделю до него мужчина врезался в людей, занимавшихся спортом в спортивном комплексе в городе Чжухай на юге страны, в результате чего мужчина погиб, 35 человек погибли и десятки получили ранения.

За последние четыре месяца в Китае в результате серии массовых нападений погибли десятки людей, сообщает Associated Press: 16 ноября в результате ножевого ранения в профессиональном училище погибли восемь человек; 11 ноября водитель убил 35 человек в спортивном комплексе; 28 октября пять человек получили ранения в результате ножевого нападения возле начальной школы; 30 сентября нападение с ножом в супермаркете унесло жизни трех человек.

Нападения принимают одну из двух форм — либо водители сбивают людей на дороге, либо вооруженные ножами нападают на нескольких жертв. В Китае строго ограничено использование огнестрельного оружия, и нападения с применением огнестрельного оружия редки.

По данным полиции, нападавшие, по-видимому, вымещают свой гнев и разочарование из-за личных проблем. Жертвы часто им незнакомы.

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Смертный приговор Смертная казнь Китай Наезд на толпу
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Комментарии
5
El&na
29 минут
Ну как так можно писать? В рещультате мужчина погиб, 35 человек погибли, десятки ранены. А первый мужчина - не чедовек? Хоть раз перечитать перед публикацией, не??
Гость
1 час
Интересно, сколько получит наш отечественный неспециалист, который вчера задавил людей и сбежал с места аварии? Условку, если не просто штраф. 🥱
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