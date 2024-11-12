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Происшествия Китаец разозлился из-за развода и сбил насмерть 35 человек

Китаец разозлился из-за развода и сбил насмерть 35 человек

5 622
8 комментариев

Число жертв массового наезда в китайском Чжухае достигло 35 человек, еще больше четырех десятков ранены, сообщает ССТV.

Как передают китайские СМИ 12 ноября, 62-летний мужчина протаранил группу гимнастов у спорткомплекса намеренно, сбив все защитные заграждения перед этим. Его вывели из себя семейные дела — развод и раздел имущества с супругой. Он поехал куда глаза глядят и не планировал сдаваться после сделанного живым — взял с собой нож. При задержании он получил ранения, его доставили в больницу, и пока допросить злоумышленника не удалось.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал, чтобы преступник понес наказание по закону, и чтобы на будущее власти сделали все возможное для обеспечения безопасности людей и стабильности в обществе.

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Комментарии
8
Zet
42 минуты
ставлю на жёлтое...
Entrenador2005
1 час
Нафига в 62 года с ума по этому поводу сходить??? Так бы половину получил, а теперь всё имущество супруге по наследству достанется. Или он так её любил, как тот немецкий лётчик, который от несчастной любви самолёт с пассажирами об гору разбил ?
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