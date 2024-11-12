Китаец разозлился из-за развода и сбил насмерть 35 человек

Число жертв массового наезда в китайском Чжухае достигло 35 человек, еще больше четырех десятков ранены, сообщает ССТV.

Как передают китайские СМИ 12 ноября, 62-летний мужчина протаранил группу гимнастов у спорткомплекса намеренно, сбив все защитные заграждения перед этим. Его вывели из себя семейные дела — развод и раздел имущества с супругой. Он поехал куда глаза глядят и не планировал сдаваться после сделанного живым — взял с собой нож. При задержании он получил ранения, его доставили в больницу, и пока допросить злоумышленника не удалось.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал, чтобы преступник понес наказание по закону, и чтобы на будущее власти сделали все возможное для обеспечения безопасности людей и стабильности в обществе.