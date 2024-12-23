В Петербурге задержали группу распространителей «запрещенки» с сетью в даркнете

Сотрудники полиции Петербурга встали на пути группы распространителей запрещенных веществ, действующих сразу в двух регионах. Возбуждено десять уголовных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 23 декабря.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Задержаны участники организованного сообщества, которые входили в штат трех магазинов по продаже наркотиков, расположенных в теневом сегменте Сети. По данным следствия, 39-летняя женщина и 46-летний мужчина получали от кураторов крупную партию «запрещенки», расфасовывали ее на более малые партии и прятали по схронам. Координаты они передавали своим сообщникам, те расфасовывали найденное в тайниках на дозы, и перекладывали на новое место в Петербурге или Ленобласти.

В результате в отдел полиции были доставлены четверо таких закладчиков. Возбуждено 10 уголовных дел по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотиков. В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяты телефоны, банковские карты и наличные, ноутбуки, планшеты, электронные весы, упаковочный материал и метадон, поделенный на граммовки от 0,42 грамма до 33,33 грамма.

Трое подозреваемых заключены под стражу, одна из закладчиц находится под домашним арестом, остальные остаются в отделениях полиции. Установление других причастных к противоправной деятельности лиц продолжается.