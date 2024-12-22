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Спорт Украинский боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри и заработал за бой 114 млн долларов

Украинский боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри и заработал за бой 114 млн долларов

1 655
17 комментариев

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за несколько титулов чемпиона мира в супертяжелом весе в Эр-Рияде, передает ТАСС 22 декабря.

Поединок длился 12 раундов, и судьи единогласно признали победителем Усика, выставив одинаковый счет 116:112. Также боксеров судил искусственный интеллект, который присудил победу украинцу с еще большим преимуществом — 118:112. Так 37-летний Усик сохранил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Это был второй бой между Усиком и Фьюри. В первом поединке, прошедшем 19 мая, победу раздельным решением судей также одержал Усик.

«РБК Спорт» пишет, что за бой Усик получил рекордный гонорар за карьеру. По итогам первого боя с Фьюри украинец получил 30%, а британец — 70%. В этот раз Усик получил 60% от общей суммы — около 114 миллионов долларов за вычетом налогов.

Фьюри поражение не признал и назвал победу Усика «рождественским подарком» для украинца от судей. «Я считаю, что выиграл этот бой. Мне кажется, я выиграл оба поединка, но возвращаюсь домой с двумя поражениями. Тут уж ничего не поделаешь. Мне остается только биться изо всех сил. До конца своих дней я буду считать, что выиграл этот бой», — заявил он.

Усик посвятил победу над Тайсоном Фьюри своей матери и «всем матерям Украины». Он рассказал журналистам, что всё время его поддерживала жена и дети: те перед боем получили пояса в дзюдо и сказали отцу, что теперь его очередь.

Александр Усик — украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO. В октябре 2019 года Усик дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив американца Чазза Уизерспуна. В 2021 году он сразился со звездой британского бокса Энтони Джошуа — едва не отправил того в нокдаун и победил по решению судей.

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Комментарии
17
Сила в Правде!!
1 час
с победой украину.
мы ещё не начинали!
51 минута
лахтоногие в бой! гойдаааааа
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