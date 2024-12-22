Украинский боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри и заработал за бой 114 млн долларов

Поединок длился 12 раундов, и судьи единогласно признали победителем Усика, выставив одинаковый счет 116:112. Также боксеров судил искусственный интеллект, который присудил победу украинцу с еще большим преимуществом — 118:112. Так 37-летний Усик сохранил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

«РБК Спорт» пишет , что за бой Усик получил рекордный гонорар за карьеру. По итогам первого боя с Фьюри украинец получил 30%, а британец — 70%. В этот раз Усик получил 60% от общей суммы — около 114 миллионов долларов за вычетом налогов.

Фьюри поражение не признал и назвал победу Усика «рождественским подарком» для украинца от судей. «Я считаю, что выиграл этот бой. Мне кажется, я выиграл оба поединка, но возвращаюсь домой с двумя поражениями. Тут уж ничего не поделаешь. Мне остается только биться изо всех сил. До конца своих дней я буду считать, что выиграл этот бой», — заявил он.