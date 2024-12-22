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Власть «Президент может запланировать что угодно»: Песков рассказал, как Путин проведет новогодние праздники

«Президент может запланировать что угодно»: Песков рассказал, как Путин проведет новогодние праздники

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18 комментариев

У президента России Владимира Путина есть планы на предстоящие новогодние праздники, но проведет он их за работой. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал РИА Новости.

«Президент может запланировать всё что угодно. Определенные планы, конечно, есть», — сообщил изданию представитель Кремля. В то же время, по его словам, «очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно».

«Будет рабочий график», — резюмировал Песков.

Ранее российский президент ответил на вопрос: началась ли уже третья мировая война.

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Дмитрий Песков Путин Новогодние праздники Рабочий график
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Комментарии
18
260786601
1 час
Лебединое озеро по всем каналам !!!
Denis_5e4cccd08a04e
59 минут
Да, это звучит пугающе.
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