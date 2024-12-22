«Президент может запланировать что угодно»: Песков рассказал, как Путин проведет новогодние праздники

У президента России Владимира Путина есть планы на предстоящие новогодние праздники, но проведет он их за работой. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал РИА Новости.

«Президент может запланировать всё что угодно. Определенные планы, конечно, есть», — сообщил изданию представитель Кремля. В то же время, по его словам, «очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно».

«Будет рабочий график», — резюмировал Песков.

Ранее российский президент ответил на вопрос: началась ли уже третья мировая война.