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Власть Политика Путина спросили, не идет ли уже третья мировая война

Путина спросили, не идет ли уже третья мировая война

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32 комментария

Опасностей в современном мире существует много, и они возрастают, но пугать никого не стоит. Так ответил президент России Владимир Путин на вопрос журналиста Павла Зарубина: не идет ли уже третья мировая война?

«Мы видим, что делает наш противник сегодня — он эскалирует ситуацию, — сказал российский лидер. — Если так хочется — пускай. Им плохо живется? Пускай эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов».

По словам Путина, когда противники России (и «возможные партнеры») это услышат, поймут, осознают — тогда к ним придет осознание того, что нужно искать компромиссы. Российская сторона готова к поиску таковых, но без ущерба для ее интересов.

По выражению Зарубина, уходящая администрация США «закопала российско-американские отношения в глубочайшую яму», но Владимир Путин допустил нормализацию отношений в будущем.

«Можно всё сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», — сказал президент России. «Вопрос не в нас, а в них», — заявил Владимир Путин.

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ПО ТЕМЕ
Путин Третья мировая война США Россия Павел Зарубин
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Комментарии
32
Sobaka
3 часа
Психиаторы в чате есть? Друг спрашивает.
Snow*
3 часа
таки судя по вопросу насчет плохо живется под противником имеются в виду пенсионеры и прочая российская шушера.
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