Путина спросили, не идет ли уже третья мировая война

Опасностей в современном мире существует много, и они возрастают, но пугать никого не стоит. Так ответил президент России Владимир Путин на вопрос журналиста Павла Зарубина: не идет ли уже третья мировая война?

«Мы видим, что делает наш противник сегодня — он эскалирует ситуацию, — сказал российский лидер. — Если так хочется — пускай. Им плохо живется? Пускай эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов».

По словам Путина, когда противники России (и «возможные партнеры») это услышат, поймут, осознают — тогда к ним придет осознание того, что нужно искать компромиссы. Российская сторона готова к поиску таковых, но без ущерба для ее интересов.