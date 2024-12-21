Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

ю-з.

 746мм 95%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Как пенсионерка подожгла банк
Чем угощает Псков
Атака беспилотников в Казани
Куда пойти на выходных
За что задержали главу района
Елки с детьми
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город В Петербурге открыли новогодний сезон на Дворцовой, Конюшенной и Манежной площадях

В Петербурге открыли новогодний сезон на Дворцовой, Конюшенной и Манежной площадях

1 413
1 комментарий

Губернатор Петербурга Александр Беглов 21 декабря встретился с горожанами на главных новогодних точках Петербурга. Он вместе с Дедом Морозом зажег новогоднюю ель на Дворцовой, посетил выступление ледового театра и рождественскую ярмарку. Главу города сопровождали председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и вице-губернатор Борис Пиотровский.

Главную ель зажигали в предпраздничной суматохе, на площади собрались толпы горожан и туристов. Дети и взрослые вокруг ели спели песню «В лесу родилась ёлочка» и громко просили зажечь огни. Важно было правильно выбрать адресат для просьбы, и в итоге все состоялось, когда к микрофону подошел губернатор.

«Северная столица начинает праздничные мероприятия, и я уверен, они запомнятся всем горожанам и гостям города. Новогодний и рождественский Петербург притягивает туристов со всей страны. Праздничные программы организованы во всех уголках города. Но сердце праздника, конечно, бьется в центре Петербурга. У нас стоит самая красивая ёлка на самой красивой площади», — сказал Александр Беглов.

Главную ель Петербурга привезли из Выборгского района Ленинградской области. Её высота — более 23 метров. В этом году она украшена в ретро-стиле. В оформлении использованы традиционные для 1950-60-х годов флажки, серпантин, ретро-лампочки, елочные игрушки в форме шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков. Ель простоит на Дворцовой площади до 14 января.

После торжественного зажжения ели губернатор вместе со спикером ЗакСа Александром Бельским вручил дипломы детям-победителям конкурса «Новогодний Петербург будущего» и сфотографировался с ними. А после этого отправил открытку с надписью «Победа будет Zа нами» военнослужащим Ленинградского полка. Ведущие праздника вместе с толпой многократно скандировали: «Ура!»

+2

Члены правительства вместе с губернатором осмотрели домики с сувенирами и новогодними подарками и бесплатную горку, длина трассы которой составляет 65 метров. Маленькие дети на ней могут кататься только вместе со взрослыми.

После этого Александр Беглов отправился на каток на Конюшенной площади, где вместе с вице-губернатором Борисом Пиотровским, Александром Бельским и детьми посмотрел выступление артистов Петербургского ледового театра. 21 декабря на катке завершается первый блок предновогодних спектаклей, второй будет со 2 по 12 января — отмечено на сайте Смольного.

На Рождественской ярмарке на Манежной площади губернатор вместе с главой комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александром Ситовым и специалистом Центра контроля и качества Николаем Алексеевым осмотрел бесплатный каток, торговые домики и пообщался с людьми.

+4

В целом в Петербурге три точки городской Рождественской ярмарки: кроме Манежной, на Московской и Дворцовой площадях. На них проводят игры, конкурсы, мастер-классы и праздничные представления для детей и взрослых. В этом году на ярмарке можно увидеть обновленные световые декорации, среди которых световой фонтан. Также здесь, уже по традиции, организовали экскурсии с ремесленными и кулинарными мастер-классами. Рождественская ярмарка в Петербурге будет работать до 9 января.

О том, какие еще в городе есть новогодние ярмарки и базары — читайте здесь.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Fluorostar
50 минут
Может, огласить потери?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Новости компаний
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Новости компаний
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14