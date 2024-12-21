В Петербурге открыли новогодний сезон на Дворцовой, Конюшенной и Манежной площадях

Губернатор Петербурга Александр Беглов 21 декабря встретился с горожанами на главных новогодних точках Петербурга. Он вместе с Дедом Морозом зажег новогоднюю ель на Дворцовой, посетил выступление ледового театра и рождественскую ярмарку. Главу города сопровождали председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и вице-губернатор Борис Пиотровский.

Главную ель зажигали в предпраздничной суматохе, на площади собрались толпы горожан и туристов. Дети и взрослые вокруг ели спели песню «В лесу родилась ёлочка» и громко просили зажечь огни. Важно было правильно выбрать адресат для просьбы, и в итоге все состоялось, когда к микрофону подошел губернатор.

«Северная столица начинает праздничные мероприятия, и я уверен, они запомнятся всем горожанам и гостям города. Новогодний и рождественский Петербург притягивает туристов со всей страны. Праздничные программы организованы во всех уголках города. Но сердце праздника, конечно, бьется в центре Петербурга. У нас стоит самая красивая ёлка на самой красивой площади», — сказал Александр Беглов.

Главную ель Петербурга привезли из Выборгского района Ленинградской области. Её высота — более 23 метров. В этом году она украшена в ретро-стиле. В оформлении использованы традиционные для 1950-60-х годов флажки, серпантин, ретро-лампочки, елочные игрушки в форме шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков. Ель простоит на Дворцовой площади до 14 января.

После торжественного зажжения ели губернатор вместе со спикером ЗакСа Александром Бельским вручил дипломы детям-победителям конкурса «Новогодний Петербург будущего» и сфотографировался с ними. А после этого отправил открытку с надписью «Победа будет Zа нами» военнослужащим Ленинградского полка. Ведущие праздника вместе с толпой многократно скандировали: «Ура!»

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Члены правительства вместе с губернатором осмотрели домики с сувенирами и новогодними подарками и бесплатную горку, длина трассы которой составляет 65 метров. Маленькие дети на ней могут кататься только вместе со взрослыми.

После этого Александр Беглов отправился на каток на Конюшенной площади, где вместе с вице-губернатором Борисом Пиотровским, Александром Бельским и детьми посмотрел выступление артистов Петербургского ледового театра. 21 декабря на катке завершается первый блок предновогодних спектаклей, второй будет со 2 по 12 января — отмечено на сайте Смольного.

На Рождественской ярмарке на Манежной площади губернатор вместе с главой комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александром Ситовым и специалистом Центра контроля и качества Николаем Алексеевым осмотрел бесплатный каток, торговые домики и пообщался с людьми.

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