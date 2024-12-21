За подарками и новогодним настроением. 10 самых ярких рождественских ярмарок и базаров Петербурга

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»







Новый год уже близко, но в рабочей суете запросто можно потерять то самое ощущение праздника. Если вы еще не успели купить подарки, нарядить ёлку, украсить дом или просто хотите выпить глинтвейна, полюбоваться на ёлочные огни и поймать атмосферу зимней сказки — самое время изучить гид «Фонтанки» по ярмаркам и базарам Петербурга.

Главная ярмарка на Манежной площади

Когда: с 14 декабря до 9 января, с 12:00 до 21:00

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Главная городская рождественская ярмарка работает на Манежной площади, с примыкающими к ней Малой Садовой и Кленовой улицами. В этом году организаторы решили отказаться от домиков со ступенчатыми крышами в стиле европейской старины. Теперь киоски и площадки для мастер-классов отсылают к петербургской классике, а мышей и других персонажей сказки «Щелкунчик» сменили «петербургские коты». Посетителей ждут выступления артистов, ремесленные и кулинарные мастер-классы. Изготовленные сувениры и сладости можно будет забрать с собой. Маленькие гости смогут покататься на карусели и паровозике. На Кленовой улице разместится каток: вход осуществляется по сеансам каждый час начиная с 12:30. На Малой Садовой — домики с едой и сувенирами. Катальная горка на Дворцовой площади будет работать ежедневно с 12:00 до 20:30. Прокатиться может каждый желающий, независимо от возраста. «Ватрушки» выдадут бесплатно.

Ярмарка на Московской площади

Когда: с 14 декабря до 9 января, с 12:00 до 21:00

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Темой городской ярмарки на Московской площади, которая в этом году проходит второй раз, снова стали «Сказки Пушкина». Новогоднее настроение создает 20-метровая ель, световые инсталляции в виде рождественских гернгутских звезд и праздничные фотозоны. На сцене покажут спектакли по сказкам Пушкина, богатырские бои, вокальные и хореографические номера. Желающие смогут поводить хороводы, осадить снежную крепость и сыграть в сказочные шахматы фигурами в виде героев из произведений Пушкина, научиться вязать или плести лапти на мастер-классах и расколоть «сказочный орех» с праздничным предсказанием. Подкрепиться можно в киосках с готовой едой, а также приобрести на память игрушки, изделия художественных промыслов и угощения к новогоднему столу.

1 из 7 Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

«Маркет у моря» в «Севкабель Порту»

Когда: 30.12 с 12:00 до 22:00; 31.12 с 11:00 до 18:00; 01.01 с 14:00 до 22:00; 02.01-08.01 с 12:00 до 22:00

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Еще в начале декабря в центре пространства установили ёлку, украшенную шагающими рыбами, дизайн которых придумали студенты Школы дизайна питерской Вышки. «Рыбы про море, порт, приходящих людей и радость жизни. И про легкое безумие», — считают авторы концепции.

Купить подарки и просто поймать праздничное настроение можно будет на «Маркете у моря». Гостей ждет праздничный городок с расписными прилавками, фотозонами и ёлкой. Локальные бренды представят фарфоровые игрушки, керамику, праздничные наряды, предметы интерьера и зимний декор. Во время маркета будут проходить мастер-классы и диджей-сеты.

Также гостей ждут каток, катальная горка и фуд-траки, где можно согреться горячим чаем и перекусить ароматной выпечкой. С 24 декабря по 7 января в Башне на 1 этаже будет работать Новогодняя почта. А с 28 декабря до 6 января будут проходить новогодние джазовые концерты.

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Ярмарка в «Никольских рядах»

Когда: с 30 ноября, кроме некоторых дат

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В этом году двор «Никольских рядов» снова предложит петербуржцам зимние развлечения — диско-каток, венецианскую карусель, тиры, фото- и караоке-будки. В фуд-траках можно подкрепиться бургерами, рыбными сэндвичами, разными видами шавермы и хот-догов, гонконгскими вафлями, пышками, блинами и согревающими напитками. Праздничную атмосферу создадут красавица-ёлка и музыкальное сопровождение. 31 декабря, в канун Нового года, в зимнем павильоне состоятся два праздничных джазовых концерта, в 15 и в 18 часов.

Ёлочный и новогодний базар в «Новой Голландии»

Когда: ёлочный базар 14 декабря — 8 января по будням: 12:00–21:00, по выходным: 11:00–21:00, 31 декабря: 11:00–19:00; новогодний базар 21–30 декабря: 12:00–21:00, 31 декабря: 12:00–19:00, 1–8 января: 12:00–21:00; мастерские Деда Мороза в Павильоне 1 января: 12:00–18:00, 2–8 января: 11:00–18:00)

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В «Новой Голландии» нарядили ёлку и зажгли уличные очаги, а весь остров украсился гирляндами, звёздами, новогодними шарами и Щелкунчиками. Уже работает ледовый каток, а на площадке рядом с инфоцентром — ёлочный базар. До 31 декабря там можно будет купить букеты из еловых веток, пушистые пихты, датские ели, голубые ели в горшках и лучшие экземпляры из Ленинградской области. Выбранное дерево можно забрать с собой сразу или заказать доставку на дом.

21 декабря откроется новогодний базар во дворе «Бутылки». Участники приготовили новогодние венки, букеты из сухоцветов, шерстяные вещи ручной вязки, ёлочные игрушки, косметику, свечи и керамику ручной работы, авторские сыры и сладости и многое другое. В благотворительном киоске заработает «Новогодняя почта», куда любой желающий может принести подарки для подопечных восьми петербургских фондов. Гости смогут подкрепиться римской пиццей, глинтвейном, пышками с соленой карамелью, пьяной вишней и даже красной икрой, хот-догами в зеленой булочке, имбирным печеньем, чурросом, жареным миндалем и другими лакомствами.

Детские «Мастерские Деда Мороза» расположатся в павильоне на Главной аллее и будут работать в дни январских каникул. В этом году программа мастер-классов будет посвящена кукольному театру — дети от шести научатся делать марионеток, театр теней и куклы-рукавички. Участие бесплатное.

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»







Рождественская ярмарка в Ботаническом саду

Когда: с 20 до 29 декабря, с 10:00 до 18:00

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Ботанический сад в последние недели года организует «Рождественскую выставку-ярмарку». На ней свои изделия представят мастера, которые работают с природными материалами. Здесь можно найти ватные ретроигрушки, авторскую керамику и изделия из фарфора, натуральную косметику, свечи, ёлочные композиции, декор для дома из льна, гербарные прессы, ботанические раскраски, изделия в технике макраме, гальванические украшения из растительных материалов, мозаичные шедевры, а также чаи с карельскими травами, шоколад ручной работы и имбирные пряники. На мастер-классах гостям расскажут об их создании и помогут сделать подобное своими руками. Вход в Ботанический сад в дни работы ярмарки свободный.

Новогодняя ярмарка на «Острове фортов»

Когда: с 10 декабря по 8 января

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Огни на большой ёлке на главной площади «Острова фортов» торжественно зажгут 21 декабря, но уже сейчас по всей территории парка разместили фотозоны, арт-объекты и праздничную иллюминацию. На ярмарке можно купить сувениры и подарки с символом Нового года и необычные игрушки, например ёлочные шарики, расписанные студентами академии им. А. Л. Штиглица, а также вязаные шапки и шарфы и шерстяные свитера для детей и взрослых. Гостям ярмарки предложат плов, горячие бульоны, выпечку, безалкогольные рождественский пунш и глинтвейн, какао, кофе, леденцы, карамель и шоколад. Резиденты фуд-корта тоже подготовили праздничное меню.

Юные гости смогут провести время на детских площадках, слепить снеговика и построить снежную крепость, покачаться на панорамных качелях с видом на Финский залив и форты. Также работает призовой тир и тюбинговая горка с 80-метровым спуском. Тюбинг можно взять в аренду или приобрести в павильоне рядом с трассой.

1 из 5 Источник: «Острова фортов»

Ярмарка в ТД «Пассаж» (Невский пр., 48)

Когда: 11 декабря — 10 января (1 января выходной)

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Ярмарка в ТД «Пассаж» на Невском проспекте разместилась в главном зале на первом этаже. Гости смогут выбрать подарки для друзей, необычные ёлочные игрушки, а также декор и композиции для дома, который превратит квартиру в картинку из любимого новогоднего фильма. Пространство небольшое, но насыщенное, так что, если времени на выбор в обрез, имеет смысл заглянуть именно туда. Посетители смогут сделать снимки в праздничной фотозоне, чтобы сохранить частичку новогоднего чуда. Если праздничное настроение ещё не включилось, то после такого шопинга точно появится, обещают организаторы.

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Новогодний маркет в ТРК «Галерея»

Когда: с 1 декабря 2024 по 12 января

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На первом этаже в «Галерее» по традиции открылся уютный заснеженный городок с праздничным маркетом. Гостям предлагают сделанные вручную стеклянные ёлочные игрушки, коллекцию хвойных украшений и ёлок, шапки, варежки и пледы из натурального меха, адвент-календари с изделиями из бельгийского шоколада, ароматные свечи, необычные чайные и кофейные купажи и другие оригинальные подарки и украшения.

1 из 4 Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Новогодний базар в ДЛТ (ул. Большая Конюшенная, д. 21-23)

Когда: с 16 ноября до 9 января

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Большой новогодний базар открылся в универмаге ДЛТ на 6-м этаже. Там можно найти ёлочные игрушки, украшения для дома, ёлки и еловые композиции и гирлянды, а также праздничные деликатесы, в том числе черную осетровую икру. Тут же можно красиво упаковать подарки. А после шопинга выпить кофе и попробовать трдельники.