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Происшествия Хинштейн: в Рыльске большой объем разрушений, уже начали затягивать выбитые окна

Хинштейн: в Рыльске большой объем разрушений, уже начали затягивать выбитые окна

1 453
11 комментариев

В Рыльске достаточно большой объем разрушений, главная задача — восстановить подачу тепла в дома. Об этом в своем телеграм-канале 20 декабря сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Также он подчеркнул, что информация о нехватке денег на восстановление жилья — фейк.

«Главная задача: восстановить подачу тепла и света в домах, где это временно отсутствует. Уже начали затягивать пленкой выбитые окна, чтобы обеспечить тепловой контур. К сожалению, объем разрушения по городу достаточно серьезный. Много объектов социальной инфраструктуры пострадало», — рассказал врио главы региона. Он добавил, что двигается в сторону Курска.

По словам Хинштейна, от региональных властей премьер-министр Марат Хуснуллин ждет перечень пострадавших объектов, и заверил, что помощь будет оказана.

«И никто, никто не останется один на один с этой бедой. Но против нас война ведется не только силами ВСУ, но и в информационном поле. Вижу, как по Сети разгоняется фейк, что будто бы я заявил, что у государства якобы нет денег на восстановление жилья курян. Это наглая циничная ложь. Все люди, у кого пострадало жилье, в обязательном порядке получат сертификаты», — подчеркнул Хинштейн.

Врио губернатора добавил, что бюджет не будет компенсировать только нежилые помещения и постройки, в частности бани, сараи, хозпостройки, однако это никогда не скрывалось.

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Рыльск Обстрел ВСУ Александр Хинштейн
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Комментарии
11
Игорь Протасов
53 минуты
Хинштейн получил в Рыльск? :-)
266087295
9 минут
В первую очередь восстанавливать жилье надо тем жителям, которые внимательно прослушали выступление президента и усвоили, что хорошо, что мы не в лихие 90-ые живем, что он поднял Россию с колен и заставил всех с ней считаться, а также то, что, благодаря ему, Рыльск всего лишь бомбят, но по нему не разгуливают трансгендеры и родители один и два.
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