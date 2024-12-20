Хинштейн: в Рыльске большой объем разрушений, уже начали затягивать выбитые окна

В Рыльске достаточно большой объем разрушений, главная задача — восстановить подачу тепла в дома. Об этом в своем телеграм-канале 20 декабря сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Также он подчеркнул, что информация о нехватке денег на восстановление жилья — фейк.

«Главная задача: восстановить подачу тепла и света в домах, где это временно отсутствует. Уже начали затягивать пленкой выбитые окна, чтобы обеспечить тепловой контур. К сожалению, объем разрушения по городу достаточно серьезный. Много объектов социальной инфраструктуры пострадало», — рассказал врио главы региона. Он добавил, что двигается в сторону Курска.

«И никто, никто не останется один на один с этой бедой. Но против нас война ведется не только силами ВСУ, но и в информационном поле. Вижу, как по Сети разгоняется фейк, что будто бы я заявил, что у государства якобы нет денег на восстановление жилья курян. Это наглая циничная ложь. Все люди, у кого пострадало жилье, в обязательном порядке получат сертификаты», — подчеркнул Хинштейн.