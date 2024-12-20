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Происшествия Задержанный после поджога военкомата мужчина признал вину

Задержанный после поджога военкомата мужчина признал вину

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6 комментариев

Молодой футболист, которого 20 декабря задержали после поджога военного комиссариата Ленобласти на набережной Фонтанки, раскаялся, извинился и признал свою вину. «Фонтанка» публикует видео поджога с нового ракурса.

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На кадрах видно, что мужчина швырнул предмет, похожий на бутылку с зажигательной смесью, в дверь военкомата. Пламя быстро распространилось, но так же быстро погасло. Затем мужчина метнул еще один коктейль Молотова в окно первого этажа и попытался скрыться.

Мужчину, прописанного в Ленобласти, оперативно задержали. На видео 20-летний футболист говорит:

— Приношу свои извинения за поджог военного комиссариата Ленобласти. В содеянном каюсь.

— Вину признаете?

— Вину признаю.

Ранее стало известно, что по факту попытки поджога военкомата было возбуждено уголовное дело о теракте.

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Комментарии
7
Гость
1 час
этот чудак еще молод, а что же у опытных футболистов в башке?
274715025
41 минута
футболкой киевского Динамо наверно соблазнили
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