Задержанный после поджога военкомата мужчина признал вину

Молодой футболист, которого 20 декабря задержали после поджога военного комиссариата Ленобласти на набережной Фонтанки, раскаялся, извинился и признал свою вину. «Фонтанка» публикует видео поджога с нового ракурса.

На кадрах видно, что мужчина швырнул предмет, похожий на бутылку с зажигательной смесью, в дверь военкомата. Пламя быстро распространилось, но так же быстро погасло. Затем мужчина метнул еще один коктейль Молотова в окно первого этажа и попытался скрыться.