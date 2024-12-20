Задержанный после поджога военкомата мужчина признал вину

Молодой футболист, которого 20 декабря задержали после поджога военного комиссариата Ленобласти на набережной Фонтанки, раскаялся, извинился и признал свою вину. «Фонтанка» публикует видео поджога с нового ракурса.
На кадрах видно, что мужчина швырнул предмет, похожий на бутылку с зажигательной смесью, в дверь военкомата. Пламя быстро распространилось, но так же быстро погасло. Затем мужчина метнул еще один коктейль Молотова в окно первого этажа и попытался скрыться.
Мужчину, прописанного в Ленобласти, оперативно задержали. На видео 20-летний футболист говорит:
— Приношу свои извинения за поджог военного комиссариата Ленобласти. В содеянном каюсь.
— Вину признаете?
— Вину признаю.
Ранее стало известно, что по факту попытки поджога военкомата было возбуждено уголовное дело о теракте.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.