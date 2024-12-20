Каким будет мемориал Ленинградской битве на Пулковских высотах

Источник: INTERCOLUMNIUM







В петербургском комитете по градостроительству и архитектуре 20 декабря подвели итоги конкурса эскизных проектов мемориала Ленинградской битве на Пулковских высотах. Лучшей признали концепцию архитектурной студии «Интерколумниум», основа которой — обелиск с пульсирующим световым столпом. Были и другие достойные проекты. «Фонтанка» рассказывает о трех самых интересных, по мнению жюри.

«Смотрит в будущее»

Губернатор Александр Беглов, рассказывая о будущем мемориале Ленинградской битве в марте, подчеркивал: «Памятник будет достаточно высоким, чтобы встречать и провожать самолеты в Пулково».

Проект студии «Интерколумниум» максимально соответствует этому обещанию, поскольку обелиск в центре мемориального парка будет не только высоким (до 40 метров), но и светящим вверх. На авторской визуализации обелиск был представлен с насыщенным красным свечением, но, в зависимости от ситуации, это могут быть и цвета флага России, и подражание горящей свече.

«Тот проект, который стал победителем — это не только консолидация всех войск, но и свеча памяти, то, что мы делаем и оставляем для своих потомков», — отметила после оглашения результатов конкурса глава комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселёва.

Обелиск предполагается сделать из гранита, внутри него будет остекленный световой столп. В актуальном проекте на памятник нанесены стрелки, которые обозначают движение каждого направления фронта. А с внутренней стороны — имена тех, кто защищал Ленинград. Эти детали еще могут измениться.

«Мы постарались сделать монумент, который смотрит в будущее, чтобы потомки могли рассматривать его как новое, современное явление в монументальном искусстве», — рассказал во время презентации директор и главный архитектор студии «Интерколумниум» Евгений Подгорнов.

Много света будет во всём парке. Ключевые элементы планируют подсветить прожекторами, а ландшафт — более спокойным освещением вдоль дорожек.

Проект заметно усовершенствовали за несколько месяцев после выбора пяти финалистов конкурса и их демонстрации в парке «Россия — моя история». Изначально предполагалось, что от обелиска расходятся в стороны пять аллей, каждая из которых была посвящена тому или иному роду войск (НКВД, Красной Армии, Народного ополчения, ВВС и ВМФ). Сейчас концепция изменена, аллей шесть, они названы в память о фронтах советской армии, задействованных в обороне Ленинграда: Ленинградского, Северо-Западного, Северного, Волховского, Карельского и второго Прибалтийского. Каждая из них ведет к соответствующему памятнику.

Несколько участков парка посвящены оборонительным рубежам: Лужскому, Колпинскому, Красногвардейскому. Они будут отличаться ландшафтом, который там организуют. В частности, на Лужском рубеже будет много окопов и траншей.

В парке предложено высадить деревья так, чтобы их было 900 — в память о количестве дней и ночей, которые Ленинград пробыл в блокаде. В дендроплан включено и большое количество злаковых растений, которые отсылают к тому, что когда-то город остро нуждался в хлебе.

Со стороны главного входа, от Петербургского шоссе спроектирована просторная парковка и величественная площадь. По разные стороны от нее — смотровая площадка и амфитеатр. Отдельный вход предусмотрен от «Экспофорума». Композиционным завершением прогулочного маршрута может быть храм, часовня или другое знаковое здание — отметил директор «Интерколумниума».

Источник: INTERCOLUMNIUM







По замыслу авторов, парк может развиваться, уже будучи построенным: в него можно добавлять новые площадки и экспонаты. Проектом предусмотрены зоны для демонстрации достижений современной армии и трофеев.

Экспертный совет обратил внимание на оригинальность и соответствие запросу городской администрации: мемориальный парк будет отлично видно из самолетов. Некоторые детали покритиковали, указывая на места, которые можно улучшить.

«На площадках повторяются одни и те же формы: наклонные пилоны с информацией, либо площадка с кольцевой крышей. Их много. Это может привести к дезориентации посетителей, они могут заблудиться. Архитектурные формы должны ориентировать людей более четко», — отметил представитель экспертного совета, архитектор Владимир Линов.

Также авторам рекомендовали переосмыслить использование стрелок на монументе. Сейчас они выглядят, по мнению экспертов, «литературно», как в книге.

«Детский смех — то, ради чего жертвовали жизнями»

Символическое второе место жюри присудили архитектурному бюро «Земцов, Кондиайн и Партнеры». Оно предложило концепцию, главный акцент которой — фигуры, символизирующие лучи прожекторов. По замыслу, они достигали бы максимально допустимой высоты. Эти лучи можно также понимать и как мечи, и как крест — в зависимости от личных ассоциаций. Вокруг — подсветка и бастион в форме пятиконечной звезды, на котором размещены барельефы о жизни в осажденном Ленинграде. Обзорные площадки на склонах предлагали организовать в виде вспомогательных фортификационных сооружений (равелинов).

В ходе доработки проекта архитекторы добавили камень у центрального входа с отрывком из стихотворения Роберта Рождественского «Реквием» («Помните! Через века, через года, — помните!») и фигуру солдата у вечного огня.

«Нас встречает памятник солдату-победителю, который стоит в почетном карауле в память о погибших товарищах», — отметил представитель бюро во время презентации.

Маршрут по парку продуман как цельная история, которая развивается по определенному сюжету. От мемориала человек проходил бы через бастион, а потом выходил бы в поле, где много света. Это само по себе символизировало бы завершение войны.

Проектом было предложено много барельефных, скульптурных элементов. Архитекторы отметили сложность работы со скульпторами в случае с этим мемориалом, необходимость тщательной проработки образов и сюжетов.

«В парке будет много детских площадок. В нем должен звучать детский смех — это то, ради чего защитники жертвовали своими жизнями», — отметил представитель бюро во время презентации.

Парк было предложено связать с «Экспофорумом» мостом.

Источник: «Земцов, Кондиайн и партнеры»







«Мы видим очень яркое образное решение. Оно абсолютно верно соотносится с задачами конкурса и той целью, которая была поставлена. А именно — передать особенности битвы за Ленинград», — сказал представитель экспертного совета Владимир Линов.

Эксперты отметили также качественную планировку парка и оценили проект в целом очень высоко. Из недостатков — только черно-белая визуализация, которая, по их мнению, не дает представления о том, как мемориал выглядел бы вживую

«Курган и колокольный звон»

Символическое третье место отвели «Студии 44». Проект презентовал Никита Явейн. Компания предлагала организовать пространство, которое отчасти погрузило бы посетителя в зону боевых действий. Через весь мемориальный парк — проложить траншею и воронки от взрывов, ориентируясь на аэрофотосъемки 1942 года. В центре — невысокий амфитеатр в виде чаши, символ единения людей. Эта же чаша может символизировать чашу из «Троицы» Андрея Рублева, жертвенность и бессмертие. На ступенях амфитеатра было предложено установить фигуры, символизирующие павших защитников Ленинграда.

Источник: «Студия 44»







«Говоришь Пулковская высота — тут же думаешь о войне, что касается нашего поколения. У молодых людей иначе. Здесь две важных высоты, каждую из которых мы фиксируем явным знаком. Это курган и колокольный звон. И у нас такая идеология. Есть два мифа, на которых держится Ленинград, Петербург. Первый миф — это Петр. Петропавловская крепость, пушка бьёт в 12. Второй миф должен быть — это война. Оборона, блокада», — сказал во время презентации Явейн.

Изначально проект «Студии 44» был очень невысоким и направленным скорее в глубину. После замечаний экспертов в концепцию добавили высокую конструкцию с колоколами.

Маршруты по мемориальному комплексу были продуманы по определенному сюжету, с символическими смысловыми элементами: это «Время», «Путь», «Молчание», «Курган», «Разлом», «Чаша», «На Берлин», «Память», «Оборона», «Выжить», «Жизнь» и «Карильон».

Концепция парка была ориентирована, прежде всего, на молодых людей. В нём предусмотрели дубовую рощу.

«Проект „Студии 44“ отличается очень оригинальным решением, которое не встречается практически нигде в мире. Аналогов ему нет в России. Безусловно, это большой плюс этой работы. Мы видим решение, которое сильно воздействует на психику посетителя. Зритель словно находится в окружении призраков погибших солдат, которые в некотором смысле всегда остаются с нами», — сказал представитель экспертного совета Владимир Линов.

При этом экспертный совет обратил внимание на то, что после первой очереди благоустройства парка он был бы неполноценным без тех элементов, которые предполагается создать во вторую очередь. А траншеи привели бы к сложностям с эксплуатацией и системами водоотведения. Архитекторы увидели и еще один, смысловой, недостаток.

Источник: «Студия 44»







«Существует перекос в сторону трагичности, а тема торжества, победы в войне присутствует в гораздо меньшей степени. Можно представить себе пространство внутри чаши, где посетитель находится как бы в окружении душ умерших. Это, безусловно, производит очень сильное впечатление. Но аналогичного сильного впечатления от победы в этой трагической истории мы не наблюдаем», — отметил Линов, озвучивая экспертное заключение.

Источник: «Студия 44»







Жюри состояло из 25 человек, из которых 12 — чиновники разных уровней и депутаты Законодательного собрания, шесть архитекторов, скульпторов и художников, среди остальных — руководитель Академии Штиглица, директор Музея обороны и блокады Ленинграда, представители ветеранских организаций.

Победитель конкурса, «Интерколумниум», получил не только право на реализацию своего проекта, но и награду в миллион рублей. Остальным четырем финалистам выделят по пятьсот тысяч рублей. Это отчасти компенсирует их затраты на разработку концепций.

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселёва подчеркнула, что проект мемориального парка в Шушарах еще будут дорабатывать, опираясь на исторические материалы. Смольный открыт для предложений горожан по этому поводу.

Вице-губернатор Николай Линченко в разговоре с журналистами подчеркнул, что точные сроки реализации проекта пока не ясны.