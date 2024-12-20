На экранах — «любовное письмо Неаполю» Паоло Соррентино с Гэри Олдманом

26 декабря в прокат выходит драма итальянского корифея Паоло Соррентино «Партенопа». Согласно греческим мифам, Партенопа — это сирена, именем которой первоначально был назван Неаполь. По одним легендам, Партенопа бросилась в море и утонула, когда не смогла соблазнить Одиссея, а ее тело выбросило на берег в Италии. По другому мифу, в Партенопу был влюблен кентавр по имени Везувий. Юпитер превратил его в вулкан, а Партенопу — в город. Извержения Везувия — это вспышки страсти кентавра, все еще влюбленного в сирену.

Так или иначе, в центре фильма Соррентино — неаполитанка Партенопа из богатой местной семьи. Она не сирена, но обладает невероятной красотой и наделена множеством талантов: ищет свое призвание в театре, антропологии и литературе, веселится и сменяет любовников, среди которых — босс мафии, католический епископ и пьяный писатель Джон Чивер, книгами которого Партенопа восхищается. Обо всем этом героиня вспоминает много лет спустя.

Партенопу в юности сыграла начинающая актриса Челесте Далла Порта; роль немолодой Партенопы досталась Стефании Сандрелли, игравшей у Бертолуччи в «Конформисте», «Ускользающей красоте» и «Двадцатом веке».

Джона Чивера (это реальный американский писатель, получивший Пулитцеровскую премию за свои рассказы в жанре магического реализма, действие которых часто происходит в Италии) в картине сыграл Гэри Олдман, ранее заявлявший об окончании карьеры.