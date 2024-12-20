Отказались от Европы и ведут себя, как будто сейчас весна. Кадры из парка 300-летия

Грачи — перелетные птицы и осенью улетают от нас на зимовку в Западную Европу. Но в последнее время отдельные особи живут у нас круглый год. Так, несколько грачей остались зимовать в парке 300-летия Петербурга, рассказывает 20 декабря биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».

Птицы держатся вместе, и это неудивительно — они образуют пары на всю жизнь. Любопытно, что грачи оказывают друг другу знаки внимания. Павлу Глазкову даже удалось увидеть их брачное поведение, словно сейчас не зима, а весна.

«Есть большая вероятность, что именно эту парочку я встречал в парке и летом, они тоже постоянно держались вместе», — рассказывает биолог.

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Грачи всеядны и зимой охотно питаются даже пищевыми отходами, что позволяет им пережить наши суровые зимы. А пока снег ещё неглубок, они своим мощным длинным клювом ищут себе пропитание и в лесной подстилке.

Между тем уже через 2,5 месяца основная часть грачей начнёт возвращаться в наши края. Это будет начало марта, а грачи — одна из самых ранних весенних птиц.



