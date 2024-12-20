Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Отказались от Европы и ведут себя, как будто сейчас весна. Кадры из парка 300-летия

Отказались от Европы и ведут себя, как будто сейчас весна. Кадры из парка 300-летия

1 986
7 комментариев

Источник:

Грачи — перелетные птицы и осенью улетают от нас на зимовку в Западную Европу. Но в последнее время отдельные особи живут у нас круглый год. Так, несколько грачей остались зимовать в парке 300-летия Петербурга, рассказывает 20 декабря биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».

Источник:

Птицы держатся вместе, и это неудивительно — они образуют пары на всю жизнь. Любопытно, что грачи оказывают друг другу знаки внимания. Павлу Глазкову даже удалось увидеть их брачное поведение, словно сейчас не зима, а весна.

«Есть большая вероятность, что именно эту парочку я встречал в парке и летом, они тоже постоянно держались вместе», — рассказывает биолог.

+1

Грачи всеядны и зимой охотно питаются даже пищевыми отходами, что позволяет им пережить наши суровые зимы. А пока снег ещё неглубок, они своим мощным длинным клювом ищут себе пропитание и в лесной подстилке.

Между тем уже через 2,5 месяца основная часть грачей начнёт возвращаться в наши края. Это будет начало марта, а грачи — одна из самых ранних весенних птиц.


Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Грачи Птицы Природа Павел Глазков
Лайк
LIKE10
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
DEMOMON
44 минуты
Они из вороньих что ли?
triton1977
31 минута
Да, очень по декабрьски-весеннему, со свежим, а не морозным ветерком)) И посветлее как то стало, несмотря на то, что 22-го самый короткий "день"))
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Новости компаний
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ТОП 5
Новости компаний
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00