В ОЖД предупредили о сбое в движении электричек в сторону Москвы

На Ленинградском направлении и МЦД-3 опаздывают пригородные поезда, следующие в сторону Москвы и обратно. Об этом 20 декабря предупреждает Октябрьская железная дорога.

Как уточняют, в пятницу утром на пути к Ленинградскому вокзалу составы задерживают технические причины. По данным ОЖД, электрички выбились из расписания не более чем на час.

«Железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов», — сообщают в пресс-службе.