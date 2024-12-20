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Общество В ОЖД предупредили о сбое в движении электричек в сторону Москвы

В ОЖД предупредили о сбое в движении электричек в сторону Москвы

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3 комментария

На Ленинградском направлении и МЦД-3 опаздывают пригородные поезда, следующие в сторону Москвы и обратно. Об этом 20 декабря предупреждает Октябрьская железная дорога.

Как уточняют, в пятницу утром на пути к Ленинградскому вокзалу составы задерживают технические причины. По данным ОЖД, электрички выбились из расписания не более чем на час.

«Железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов», — сообщают в пресс-службе.

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Комментарии
3
Илья_Саныч
1 час
МЦД-3?? Чего?!
Гость
1 час
в ожэдэ предупреждили муфта полботинка и борода
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