Лидер сирийских повстанцев оказался в центре скандала из-за фотографии с женщиной

Лидер сирийских повстанцев Ахмед аль-Шараа (настоящее имя Абу Мухаммеда аль-Джулани, главы исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ)) оказался в центре скандала из-за видеороликов, на которых видно, как он жестом просит молодую женщину покрыть волосы, прежде чем сфотографироваться с ней. Об этом сообщает BBC.

Инцидент вызвал резкую критику как со стороны либеральных, так и консервативных комментаторов на фоне активного обсуждения дальнейшего развития Сирии после прихода к власти повстанцев.

Либералы расценили просьбу главы суннитской исламистской группировки как признак того, что он может попытаться навязать исламскую систему в Сирии, и более консервативной политики, такой как требование ко всем женщинам носить хиджаб или платок. Консерваторы-радикалы раскритиковали его за то, что он вообще согласился сфотографироваться с этой женщиной.

Особа по имени Леа Хейралла попросила разрешения сфотографироваться с Шараа, когда он совершал поездку по району Меззе в Дамаске. Прежде чем согласиться, Шараа жестом попросил ее прикрыть волосы, и она подчинилась, накинув капюшон на свитер, а затем встала рядом с ним для фото.

Арабский канал France 24 осудил инцидент, выпустив заголовок с вопросом о том, «движется ли Сирия к исламскому правлению». Один сирийский журналист сказал: «Мы заменили одного диктатора на реакционного диктатора». В соцсетях одни комментаторы предупреждали о приходе к власти «ультраэкстремистов», а другие осуждали «принуждение свободной женщины» к принятию консервативного образа жизни.

Сторонники радикальной исламистской линии в Telegram раскритиковали Шараа за то, что он вообще согласился сниматься и фотографироваться рядом с молодой женщиной. Некоторые называли Хейраллу «мутабариджей» — негативным термином, обозначающим женщин, которые, как считается, одеваются нескромно или пользуются макияжем.

Сама Хейралла заявила, что ее не обеспокоила эта просьба. Она отметила, что Шараа просил об этом «мягко и по-отечески», и что, по ее мнению, «лидер имеет право быть представленным так, как он считает нужным».

«Я ее не заставлял. Но это моя личная свобода. Я хочу, чтобы меня фотографировали так, как мне удобно», сказал Шараа в интервью.

Этот инцидент продемонстрировал трудности, с которыми может столкнуться любой будущий лидер Сирии, пытаясь привлечь на свою сторону и объединить столь религиозно разнообразную страну, в которой большинство населения составляют мусульмане-сунниты, а остальная часть разделена на христиан, алавитов, друзов и исмаилитов.

Среди различных политических и вооруженных групп, выступавших против Асада, также существовал широкий спектр мнений: некоторые хотели светской демократии, а другие — управления в соответствии с исламскими законами.

ХТШ, бывшее отделение «Аль-Каиды»*, изначально ввела строгие правила поведения и дресс-кода, когда захватила контроль над бывшим оплотом повстанцев в провинции Идлиб в 2017 году. Однако в последние годы она отменила эти правила в ответ на критику общественности.

Коран, священная книга ислама, предписывает мусульманам — мужчинам и женщинам — одеваться скромно.

Несколько дней назад глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить «Хайят Тахрир аш-Шам» и её представителей из российского списка террористических организаций.

* — Признана террористической и запрещена в России.