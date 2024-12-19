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Политика Трамп с Шольцем пришли к выводу, что конфликт на Украине длится «слишком долго»

Трамп с Шольцем пришли к выводу, что конфликт на Украине длится «слишком долго»

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6 комментариев

Избранный президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, обсудив проблемы политики безопасности в Европе. Об этом уведомил общественность официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Пресс-релиз опубликован 19 декабря на сайте кабмина.

В ходе телефонного разговора речь зашла в том числе и о конфликте на Украине. По словам Хебештрайта, оба собеседника констатировали, что он продолжается уже слишком долго.

Стороны пришли к общему заключению, что «важно как можно скорее встать на путь к справедливому, честному и устойчивому миру».

Канцлер также подтвердил, что будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

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Дональд Трамп Олаф Шольц Украина Поддержка Конфликт
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Комментарии
6
Hans-Christian
24 минуты
Вообще-то такие вещи на троих соображают. Как-то неправильно они посидели 🤧🤧🤧.
Гость
1 час
Просто душки.
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