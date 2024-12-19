Путин назвал дату и место, где Запад может попытаться перехватить «Орешник»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «технологическая дуэль» между РФ и западными ракетными системами может состояться «хоть сегодня». Об этом он сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным после прямой линии.

«Готовы прямо сейчас. Хоть сегодня», — заявил Путин.

Во время итоговой прямой линии президент РФ предложил Западу на случай сомнений в российской ракете «Орешник» выбрать цель для поражения «где-нибудь в Киеве» и попробовать перехватить отечественную разработку. Таким образом он ответил на публикации в иностранных СМИ о том, что «Орешник» якобы является не новейшей российской разработкой, а лишь модификацией старой советской ракеты.