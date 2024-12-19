Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

2 м/c,

ю-в.

 742мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Чем угощает Псков
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Уголовные статьи для врачей
Тучков буян. А где парк?
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Путин назвал дату и место, где Запад может попытаться перехватить «Орешник»

Путин назвал дату и место, где Запад может попытаться перехватить «Орешник»

2 298
18 комментариев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «технологическая дуэль» между РФ и западными ракетными системами может состояться «хоть сегодня». Об этом он сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным после прямой линии.

«Готовы прямо сейчас. Хоть сегодня», — заявил Путин.

Во время итоговой прямой линии президент РФ предложил Западу на случай сомнений в российской ракете «Орешник» выбрать цель для поражения «где-нибудь в Киеве» и попробовать перехватить отечественную разработку. Таким образом он ответил на публикации в иностранных СМИ о том, что «Орешник» якобы является не новейшей российской разработкой, а лишь модификацией старой советской ракеты.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY16
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Отец Родной
39 минут
19 декабря это что, народный день стендапа?
Гость
47 минут
Дедушка плохо учился и забыл, что любую баллистическую ракету времен гонки вооружений перехватить на конечном этапе полета практически невозможно.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Новости компаний
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
Новости компаний
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
ТОП 5
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10