Путин предложил Западу выбрать объект в Киеве и попробовать перехватить «Орешник»

Президент РФ Владимир Путин предложил Западу в случае «сомнений» в российской ракете «Орешник» выбрать для поражения в Киеве объект, а затем попробовать перехватить его там при помощи ПВО. Об этом глава государства заявил в четверг, 19 декабря, в ходе прямой линии.
«Пусть они [представители Запада, которые сомневаются в „Орешнике“] предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века», — рассказал он.
Также российский лидер поделился и другими подробностями о российском комплексе «Орешник». Дальность его применения составляет до 5,5 тысячи километров. Кроме того, он уточнил, что не знает происхождения названия «Орешник». «Честно? Не знаю», — ответил Владимир Путин на вопрос.
Ни у кого нет никаких шансов, чтобы сбить такую российскую ракету, рассказал глава государства.
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