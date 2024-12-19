Путин предложил Западу выбрать объект в Киеве и попробовать перехватить «Орешник»

Президент РФ Владимир Путин предложил Западу в случае «сомнений» в российской ракете «Орешник» выбрать для поражения в Киеве объект, а затем попробовать перехватить его там при помощи ПВО. Об этом глава государства заявил в четверг, 19 декабря, в ходе прямой линии.

«Пусть они [представители Запада, которые сомневаются в „Орешнике“] предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века», — рассказал он.