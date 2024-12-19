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Город Как выглядит икона на куполе Казанского собора, подготовка которой привлекла полицию

Как выглядит икона на куполе Казанского собора, подготовка которой привлекла полицию

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6 комментариев
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В центре Петербурга появилась гигантская проекция Казанской иконы Божией Матери. Подготовка к ее включению в начале недели породила непонимание среди горожан, а сотрудникам подрядной организации пришлось объясняться с полицией.

Проекцию иконы на куполе Казанского собора сделали и включили вечером 18 декабря, рассказали в четверг в компании Black Rays. Эта слайд-мэппинг-инсталляция является частью новогодне-рождественского убранства Петербурга. Так выглядит результат работ, которые взбудоражили петербуржцев в понедельник.

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Вечером 16 декабря на куполе Казанского собора заметили гигантскую световую надпись BLACK 86 RAYS. Она вызвала подозрения не только у горожан, но и у полиции. Позже, однако, выяснилось, что это всего лишь технический слайд с логотипом одноименной московской фирмы, которая вполне официально делала проекцию иконы для украшения собора. С помощью этого слайда специалисты настраивали оборудование.

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В результате сотрудников компании увезли в полицию для разбирательства. Как стало известно «Фонтанке», позже их отпустили без каких-либо санкций, у них все в порядке. В Black Rays же после инцидента учтут этот опыт и планируют подготовить технические слайды без названия. Компания уже не первый год работает с куполом Казанского собора, но раньше проблем с подготовкой не возникало.

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Комментарии
6
В_Ф
12 минут
Чёрные Лучи, икона Божией Матери - странное сочетание. Хотя по нынешним временам вполне себе....
MAGDANOZA
23 минуты
"Вызвала подозрения ... у горожан". Эти горожан бы и проверить, вдруг на учёте не состоят.
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