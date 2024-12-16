Гигантская надпись на Казанском соборе привлекла полицию. Это не то, что вы подумали

Гигантский логотип появился на куполе Казанского собора и привлёк внимание не только гуляющих по Невскому проспекту, но и полиции. Ответственные объяснили «Фонтанке»: задеть чувства верующих не планировали, но подход к работе с храмом придётся менять.

Логотип заметили в седьмом часу вечера 16 декабря. Судя по записям уличных камер, световая надпись «Black 86 rays» «ползала» по куполу с перерывами на протяжении получаса.

Увидеть «украшенный» таким образом собор за это время успели не только в Петербурге — фотографии разлетелись и вызвали вопросы. В Казанском соборе объяснять нетипичное световое решение не стали, переадресовав все вопросы в Санкт-Петербургскую митрополию. Не сразу, но свет на латинскую надпись там пролили: в понедельник вечером компания Black Rays — подрядчик подведомственного комитету по печати «Городского центра рекламы и праздничного оформления» — настраивала оборудование. На куполе храма готовятся демонстрировать лик Казанской иконы Божией Матери. Слайд-мэппинг инсталляция — это часть праздничного убранства города.

В комитете по печати подтвердили, что на куполе происходила настройка оборудования. Однако уточнить детали согласования инсталляции затруднились.

«Есть согласование с техническими службами Казанского собора. Например, нужно было специально затемнить окна, чтобы проекция не проходила насквозь. Сегодня была настройка этой проекции», — говорят в митрополии. Как отмечают, компания согласовывала только общую концепцию и итоговую картинку, появление гигантского логотипа на куполе не обсуждалось.

В Black Rays заверили, что превращать храм в рекламную площадку не планировали и тем более не хотели задеть чувства верующих. Сотрудники использовали один из стандартных технических слайдов. Среди прочего, он позволяет определить направление лучей света, горизонт, фокус, итоговое изображение делают на его основе.

«Сначала ставим технический слайд, фотографируем, накладываем дизайн, искажаем и уже ставим итоговое изображение. В данном случае это будет икона», — объясняют в компании. — «Делаем проекты по всей России, вопросов никогда не было. Мы не хотели никого задеть, это технический процесс».

Black Rays — московская компания. В Петербурге они уже подсвечивали «дома на курьих ножках» на Смоленке, отметились на «Ночи света» в «Гатчине». С куполом Казанского собора работают не первый год. Как говорят, до сегодняшнего дня подготовительный этап проходил без проблем, но в этот раз сотрудников увезли в отдел полиции для разбирательства. Этот опыт собираются учесть, соглашаясь, что храм — «чувствительное место». В следующем году планируют подготовить технические слайды без названия, увидев которое жители стали подозревать рекламу наркошопа.