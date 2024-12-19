Путин: я не только уберег Россию, как завещал Ельцин, но и отвел ее от края пропасти

Президент РФ Владимир Путин считает, что ему удалось уберечь Россию, о чем его просил первый глава государства Борис Ельцин. Об этом он рассказал в ходе ежегодной прямой линии.

«Да, я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, фактически тотальной утрате нашего суверенитета», — заявил Владимир Путин в ответ на соответствующий вопрос британского журналиста из BBC.

Что касается деятельности Бориса Ельцина, то он считает, что первого президента России покровительственно хлопали по плечу, не замечая, что он «прикладывается к рюмочке», но, как только он выступил в защиту Югославии, его назвали «алкашом».

Путин подчеркнул, что приложил все усилия для того, чтобы Россия оставалась суверенной державой, способной принимать решения в своих интересах. Он также признал наличие инфляции, но добавил, что Россия занимает четвертое место в мире по паритету покупательской способности. Не обошел стороной он и Великобританию, из которой приехал корреспондент BBC, заявив, что Москва готова работать с Лондоном, но если та не захочет, то: «…мы и без нее справимся».

Еще один иностранный журналист — из NBC — спросил президента, готов ли он к переговорам с Украиной, на что получил положительный ответ. По словам Путина, политика и есть искусство компромиссов, так что Кремль готов не только к переговорам, но и к компромиссам.