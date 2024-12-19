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Общество Итоги с Путиным Путин объяснил дефицит физраствора в аптеках

Путин объяснил дефицит физраствора в аптеках

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В ситуации с дефицитом физраствора в российских аптеках дело не в самом препарате, а в упаковках и решениях ведомств. Об этом на прямой линии 19 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Инсулинов у нас в целом всегда было достаточно, а физраствор — это вообще ерунда», — удивился Путин. По его словам, дело в том, что Минпромторг и Минздрав РФ своевременно не приняли решения по ценам на упаковку для препарата, и в результате предложенная стоимость для производителей оказалась убыточной. «Дошли до того, что стали закупать ее за границей», — добавил президент.

Он подчеркнул, что сейчас все необходимые решения приняты, и выразил надежду, что таких сбоев больше не будет. «Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации с физраствором в аптеках. В регионах о его дефиците заговорили еще в октябре, в Петербурге проблемы начались пару недель назад.

Проблемы с получением тест-полосок и других необходимых препаратов Путин назвал сбоями и недоработками в деятельности ведомств на местах. Он подчеркнул, что деньги на все препараты выделяются в полном объеме, остальное — вопрос организации торгов и своевременного принятия решений.

По словам Путина, к 2030 году Россия должна выйти на 90-процентное обеспечение собственными жизненно важными и необходимыми лекарственными препаратами, а по медицинским изделиям — на 40%.

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Владимир Путин Физраствор
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Комментарии
2
Snow*
1 минута
таки интересно представить Трампа, объясняющего американцам почему в аптеках нет йода.
Скрепоразгибатель
1 минута
«Если девушка красива, И в постели горяча, В этом личная заслуга Леонида Ильича» Сегодня день рождения Брежнева. Вот всё понимаю, но одного не пойму. На у я мы Брежнева ругали? Ведь, как сегодня выясняется, неплохой был чувак - особенно по сравнению с нынешним мурлом.
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