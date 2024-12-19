Путина спросили, какая ключевая ставка будет завтра

Президент РФ Владимир Путин заявил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не говорила ему, какое завтра будет решение по ключевой ставке, но понадеялся, что оно будет взвешенным.

«Она не говорит мне, какая будет ставка. Она и сама, наверное, пока этого не знает», — заявил Владимир Путин, отметив, что решение принимается советом директоров, и что оно будет взвешенным.

20 декабря Центробанк примет очередное решение по ключевой ставке — последнее в этом году. На данный момент в России ставка составляет 21 % годовых.

Ранее Путин заявил, что лимитов по семейной ипотеке со стороны государства больше не будет. Существующую ситуацию в банках он назвал безобразием.