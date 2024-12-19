Уголовное дело возбудили после нападения на фельдшера в Шушарах

Уголовное дело возбуждено после избиения фельдшера в Шушарах. На девушку, по данным полиции, мог напасть 61-летний местный житель. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался произошедшим.

«В телеграм-канале сообщается, что в декабре текущего года в квартире на улице Красноборской поселка Шушары города Санкт-Петербурга 61-летний мужчина избил фельдшера, прибывшего для оказания ему медицинской помощи», — уточнили в информационном центре Следственного комитета.

В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье, связанной с побоями. По этому делу Бастрыкин затребовал доклад.

Несколько дней назад «Фонтанка» сообщала, что у 28-летнего фельдшера после вызова в Шушары ушиб головы и грудной клетки. В нападении на девушку подозревают 61-летнего детского психолога. Мужчину отпустили под обязательство о явке.