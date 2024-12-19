Президент РФ: нам есть с кем разговаривать на Украине, там полно наших ребят

Властям России есть с кем разговаривать на Украине, «там полно наших ребят». Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам есть с кем разговаривать на Украине, и там много наших ребят, которые мечтают избавить свою страну от неонацистского режима», — заявил глава государства, уточнив, что про «наших ребят» говорит без иронии.