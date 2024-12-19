Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

4 м/c,

ю-в.

 744мм 90%
Подробнее
7 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Прямая линия с Путиным
Чем угощает Псков
Шуваловский лес под угрозой
Уголовные статьи для врачей
Тучков буян. А где парк?
Отели не могут поставить на учет гостей
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Итоги с Путиным Президент РФ: нам есть с кем разговаривать на Украине, там полно наших ребят

Президент РФ: нам есть с кем разговаривать на Украине, там полно наших ребят

1 738
15 комментариев

Властям России есть с кем разговаривать на Украине, «там полно наших ребят». Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам есть с кем разговаривать на Украине, и там много наших ребят, которые мечтают избавить свою страну от неонацистского режима», — заявил глава государства, уточнив, что про «наших ребят» говорит без иронии.

Владимир Путин говорил о характеристиках американского противоракетного комплекса THAAD и российского ЗРК С-400, в какой-то момент он заявил, что можно попросить «наших ребят» на Украине, чтобы подсказали современные и ценные решения для российской армии.

Ранее президент заявил, что ВС РФ движутся к решению задач спецоперации. Отдельно глава государства пожелал победы российским военным и возвращения домой.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
ДЕД
1 час
Хде тут Олександер?
alexadmin
1 час
У нас есть кому разговаривать на Украине, тут ведь полно их ребят?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Новости компаний
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40