«Движемся к решению задач СВО». Путин пожелал победы и возвращения домой ВС РФ

Ситуация в зоне СВО меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, все военнослужащие воюют героически. Об этом 19 декабря в ходе прямой линии заявил Владимир Путин, пожелав им удачи и возвращения домой.

«Мы движемся, как вы сказали, к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции. Сейчас 155-я бригада воюет в Курской области — выдавливает, выбивает противника с нашей территории. Ну, конечно, они там не одни <…>. Удачи, победы и возвращения домой», — заявил Владимир Путин.