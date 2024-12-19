Крупный пожар начался в Тамбовской области после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников в Тамбовской области ночью 19 декабря тушили крупный пожар.

Как сообщает официальный канал правительства Тамбовской области, дежурные средства ПВО ночью уничтожили три беспилотника на территории Мичуринского муниципального округа. Возгорание началось на площади 105 кв. м. Что именно горело, не уточняется.

Пожар ликвидировали сотрудники областного ГУ МЧС, жертв и разрушений нет. «В регионе предпринимаются все меры для обеспечения безопасности», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, всего за ночь силы ПВО уничтожили 84 беспилотника над семью регионами. Больше всего — в Ростовской области, 36 БПЛА. Один человек получил ранения, горел Новошахтинский НПЗ.