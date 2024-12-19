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Происшествия Сложная ночь: в семи регионах перехвачено 84 БПЛА

Сложная ночь: в семи регионах перехвачено 84 БПЛА

4 346
2 комментария

Ночь 19 декабря стала серьёзной проверкой для работы противовоздушной обороны. В общей сложности силы ПВО за ночь уничтожили 84 беспилотника над российской территорией. Атаке подверглись семь регионов, отчитывается Минобороны России.

Сложнее всего было в Ростовской области, над ней уничтожено 36 беспилотников. 21 БПЛА сбит над Брянской, 14 над Белгородской, шесть над Воронежской, по три над Курской и Тамбовской областями и один над Краснодарским краем.

Напомним, по данным ростовских властей, ночью область атаковали не только около трех десятков БПЛА, но и три ракеты. Есть раненый. На Новошахтинском НПЗ был пожар, его потушили к утру.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в одном из районов обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, раненых и разрушений нет. В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, также обошлось без пострадавших.

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Комментарии
2
281798162
13 минут
То ли ещё будет, то ли ещё будет, ой ой ой....
Леошид Турист
29 минут
>> в Ростовская области Юля садись, два.!
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