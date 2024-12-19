Калифорния объявляет чрезвычайное положение из-за распространения птичьего гриппа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение из-за птичьего гриппа, который за последний месяц распространился более чем на четверть всех молочных ферм штата и заразил 34 жителя штата. Об этом сообщает USA Today.

Декларация о чрезвычайном положении расширяет сумму денег, которую Ньюсом может потратить на борьбу с вирусом H5N1, который впервые был обнаружен у коров в Калифорнии в августе и распространился по крупнейшему по производству молочных продуктов штату в стране. По данным Министерства сельского хозяйства США, по состоянию на понедельник, 649 молочных ферм имели инфекции, в том числе 313 за последние 30 дней и около 120 только за неделю.

Все зарегистрированные до сих пор случаи заражения людей были легкими, пока в среду федеральные власти не сообщили, что житель Луизианы, госпитализированный с предполагаемым заражением птичьим гриппом, стал первым случаем в США, классифицированным как «тяжелый».

Точная причина распространения среди крупного рогатого скота Калифорнии не ясна, сказала Аня Раудабо, генеральный директор Western United Dairies, которая представляет большинство молочных фермеров Калифорнии. Считается, что перемещение крупного рогатого скота первым привело к распространению, хотя позже общее доильное оборудование и персонал, вероятно, способствовали распространению инфекций. Тестирование также резко возросло, чтобы выявлять вспышки на ранних стадиях.

Известно, что вирус оказывает существенное воздействие на коров, которые производят десятки тысяч галлонов молока каждый год, на сельскохозяйственных рабочих, которые ухаживают за скотом, и на фермеров, пытающихся удержать бизнес на плаву.

Вирус обычно не убивает коров так, как птиц и кур. По оценкам, уровень смертности среди коров не превышает 2%.

Когда коровы заболевают, у них останавливается процесс пережевывания жвачки, они перестают пить воду и у них развивается лихорадка, сказала Раудабо. При трехзначных температурах в Центральной долине это могло привести к гибели некоторых коров от теплового стресса в жарком октябре. Прохладные осенние и зимние месяцы в Калифорнии привели к тому, что меньше коров серьезно болеют и умирают, сказала она.

Кошки также заболели птичьим гриппом, циркулирующим среди коров. Когда чиновники впервые выявили птичий грипп у коров в Техасе, они сделали это частично из-за мертвых кошек, которые, вероятно, пили сырое молоко в амбарах. На прошлой неделе чиновники здравоохранения округа Лос-Анджелес выявили двух домашних кошек, которые умерли от предполагаемых инфекций птичьего гриппа после того, как они выпили отозванное сырое молоко.

На сегодняшний день в Калифорнии не зафиксировано ни одного случая передачи птичьего гриппа от человека к человеку. При этом по всей США обнаружен 61 случай заболевания людей в 16 штатах, более половины этих случаев (34) произошли в Калифорнии.