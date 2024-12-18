Экстренные службы съехались на место ДТП с каршерингом-перевертышем на Васильевском острове

Каршеринговый автомобиль перевернулся вверх дном в результате ДТП у дома 4 по 1-й линии Васильевского острова. Об этом «Фонтанке» 18 декабря сообщили очевидцы.

Инцидент произошел около 21:00. На место происшествия съехались экстренные службы. Сотрудники ДПС, МЧС и скорая помощь.

Вверх тормашками на проезжей части оказался каршеринговый Chery Tiggo 4. Обошлось без пострадавших, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По обстоятельствам аварии информации нет. Есть версия, что автомобиль при движении перевернулся сам, без второго участника.

По другой версии, водителя каршеринга подрезал другой автомобилист, из-за чего первый оказался, мягко говоря, в неудобном положении. Такое предположение высказала читательница «Фонтанки», которая оказалась на месте в районе 21:15–21:20. По ее словам, из арендованного автомобиля вышел мужчина в возрасте лет 30, на вид в трезвом состоянии. У него была порвана куртка и видна кровь на руке.

«Мы предложили ему помощь, но он сказал, что всё нормально», — отметила она.

Не последнюю роль в создании аварийной ситуации сыграл сугроб, скопившийся на проезжей части, считает женщина. «Эти большие сугробы видим каждый день последние 3 дня, — рассказала она. — И каждый день, когда едем на машине, видим ситуации околоаварийные, когда водители, перестаиваясь, чудом успевают вывернуть, чтоб не въехать в эти кучи снега». Водитель, по ее словам, тоже указал на сугроб, как на причину ДТП.