В Ленобласти десятимесячный малыш съел папину сигарету и попал в больницу с отравлением

В поселке Михалево Ленинградской области младенец съел сигарету отца и попал в больницу с отравлением. Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, малышу промыли желудок и оставили лечиться.

Мужчина проводил время со своим десятимесячным сыном на кухне: ребенок сидел на детском стульчике для кормления, пока папа готовил обед. Когда родитель отвернулся от своего чада, мальчик дотянулся до стола, где лежала сигарета, и засунул ее в рот. Спустя некоторое время отец увидел, что сын ест сигарету, забрал ее и начал промывать ребенку рот.

После того как отец рассказал о случившемся матери ребенка, которая в тот момент находилась в гостях, было принято решение обратиться к медикам. Родители отвезли сына в Выборгскую детскую городскую больницу, где мальчику оказали необходимую помощь. Однако, промыв желудок, маленького пациента не отпустили домой, так как у него обнаружили ОРВИ.

Отмечается, что семья не стоит на учете в ПДН. Родители не находятся в официальном браке, однако воспитывают двух детей. 24-летняя мама к уголовной ответственности не привлекалась, а 35-летний папа десять лет назад был привлечен к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.