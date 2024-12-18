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Происшествия В Сергиевом Посаде загорелась колокольня Троице-Сергиевой лавры

В Сергиевом Посаде загорелась колокольня Троице-Сергиевой лавры

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15 комментариев

В Сергиевом Посаде Московской области 18 декабря загорелась колокольня Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительной информации, загорелась кровля нижнего яруса одной из колоколен.

На фото и видео, которые публикуют в соцсетях, дым идет с перекрытия первого яруса колокольни.

Очевидцы сообщили изданию MSK1.RU, что в лавру заехали четыре пожарные машины и две скорые.

МЧС в 20:12 сообщило, что пожар удалось локализовать. Его площадь оценили в 10 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли 25 специалистов и 5 единиц техники.

Источник:

Предварительная причина возгорания, по данным MSK1.RU, — проводка.

Об ущербе пока не сообщалось.

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Троице-Сергиева лавра Сергиев Посад Пожар МЧС
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Комментарии
15
282694747
28 минут
Гундяев-это знак
281614283
37 минут
Это всё из-за Тучкова буяна
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