В Крыму предупредили о возможном отключении мобильного интернета ради безопасности жителей

Отключения мобильного интернета станут возможны в Крыму начиная с 17 декабря для обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщил во вторник советник главы республики по информационной политике Олег Крючков со ссылкой на данные Мининформа РК.

Мера затронет любых операторов полуострова и материка. Отключать мобильный интернет смогут в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) продолжит работать.