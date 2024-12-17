В Крыму предупредили о возможном отключении мобильного интернета ради безопасности жителей

Отключения мобильного интернета станут возможны в Крыму начиная с 17 декабря для обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщил во вторник советник главы республики по информационной политике Олег Крючков со ссылкой на данные Мининформа РК.
Мера затронет любых операторов полуострова и материка. Отключать мобильный интернет смогут в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) продолжит работать.
Все кабельные интернет-провайдеры также будут предоставлять услуги в обычном режиме: домашние, офисные и городские подключения и Wi-Fi будут работать.
С чем связывается возможное отключение мобильного интернета, не уточняется.
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