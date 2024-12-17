Полное доверие, ноль жалоб, барий как барий. Медики центра, в котором после рентгена погибли восемь человек, раздосадовали суд

Источник: Валентин Егоршин / ТАСС







В диагностическом центре, сотрудники которого несознательно отправили на тот свет восемь человек, все друг другу доверяли и даже в мыслях не имели подозрения, что десять лет «кормили» пациентов техническим барием. Странным образом показания порядка четырех десятков потерпевших жителей Петербурга в части жалоб на тошноту сразу после процедуры не подтвердил ни один медработник.

Выборгский районный суд продолжает слушать дело об отравлении пациентов Консультативно-диагностического центра на Сикейроса (ГКДЦ № 1). Трудовой коллектив медучреждения пришел в суд в составе трех врачей, трех лаборантов, двух санитарок, трех сотрудниц, которые принимали участие в закупках центра, и бухгалтера.

Сернокислый барий, рассказали свидетели, центр закупал у одного и того же поставщика порядка 10 лет, процедура была совершенно отлаженной. В 2020 году одна из новых специалистов по закупкам получила заявку, подписанную на тот момент главой отделения лучевой диагностики Алексеем Микляевым. В ней было написано, что требуется химический реагент — не лекарственное средство, с которым на самом деле нужно проводить процедуру рентгеноскопии. Об отличиях «Фонтанка» писала. Медпрепарат имеет международную классификацию и может называться только «бария сульфат». Все остальное это тот же самый барий, но не прошедший очистку, должный контроль, не получивший разрешения, лицензии и так далее.

Сам Микляев, уже давно не занимающий административную должность, сообщил суду, что скорей всего и не смотрел, что там в его заявке было написано и служебную записку ему, видимо, написала старшая медсестра Марина Ефремова. Вообще писать ее, судя по тексту, пришлось из-за того, что последняя на тот момент партия была «более низкой плотности» и расход препарата увеличился вдвое.

В том году поставщик предложил три варианта бария, руководитель контрактной службы Виктория Зорина помнит, что, какой именно нужен, спрашивали у Ефремовой. С тех пор к бариевому вопросу возвращались лишь единожды. Две последние партии бария были закуплены в июле и августе 2021 года. Той же осенью Ефремова и недавно занявшая должность завотделением Елена Медведева приходили к закупщикам и спрашивали, как бы им составить претензию насчет качества бария. С юридической точки зрения претензий в адрес поставщика не было, но фактически «Нева реактив» получила письмо по электронной почте с описанием того, что масса из бария получается серого оттенка, взвесь тоже какая-то не такая, товар некачественный. Компания ответила, что все с их барием в порядке, но сделала критически важную пометку: «Нева реактив» не продает лекарственные средства.

Возможно, если бы письмо было прочитано, трагедии удалось бы избежать. Но в какой-то момент Ефремова снова приходила к закупщикам и дала отбой, мол, все уже хорошо. Так что ответ компании никто даже не открывал до тех пор, пока в центр не пришли следователи.

К сожалению, что именно смутило Ефремову и почему сомнения в качестве бария были развеяны, сама она рассказать суду скорей всего не сможет. Вскоре после возбуждения дела она попыталась покончить с собой. Как пишут СМИ, в настоящее время она является глубоким инвалидом. Не пролили свет на этот вопрос и все те, кто непосредственно работал с барием — никто из восьми допрошенных медработников никому на качество бария не жаловался, не знал, что вообще есть какие-то проблемы и ничего не слышал про письма Ефремовой «Нева реактиву».

Из показаний известно, что лекарства в центре хранились под замком в аптеке, для бария же была выделена отдельная комната, ее так и называли — бариевая. Это помещение, зайти в которое может любой сотрудник, — часть отведена под шкаф с барием, а вторая под стремянки, швабры, ведра и так далее. Тут же рядом со шкафом стоял миксер. Санитарки в отделении кипятили чайник, часть кипятка шла на чаепития, а вторую остужали до комнатной температуры и смешивали с барием с помощью миксера — полкило порошка, 750 мл воды. Полученную взвесь санитарки относили в кабинет. Лаборанты и санитарки проверяли качество бария, осматривая целостность коробки и пакета с порошком внутри нее.

По словам трех врачей-рентгенологов, сами они барий никогда не смешивали, толком коробки с этим порошком не разглядывали, инструкций не читали. Все трое сообщили, что у них не было оснований думать, что это не лекарственный препарат. То есть что закупили, тем и пользовались, руководству доверяли. Барий врачи видели в кабинете уже во взболтанном виде, оценивали его визуально, и с этой точки зрения все с ним было в порядке. «Я что, должна была пробовать этот барий?» — задалась вопросом врач Марина Ребезова.

Из показаний лаборантов следует, что отвечала за наполнение бариевой комнаты Ефремова. Как-то раз она попросила не начинать пользоваться новой партией, пока не закончилась предыдущая, но с чем это было связано, свидетели не знают. Лаборанты отметили, что партии все равно могли смешаться.

В деле 8 смертей и 44 выживших пациента. Почти все они говорили, что тошноту почувствовали очень скоро после того, как приняли барий. Одна из пациенток рассказывала, что ее вырвало прямо в кабинете. Если не большинство, то уж всяко половина уверяет, что жаловались на состояние медперсоналу. Но врачи, лаборанты и санитарки со стопроцентной уверенностью заявили суду, что жалоб от пациентов не было, кроме одного случая, о котором помнит доктор Микляев. В начале января 2022 года одна из пациенток после процедуры пожаловалась, что ее стошнило. Ее попросили посидеть в коридоре, но в итоге женщина никому ничего не сказала и ушла. По словам Микляева, ее даже искали, но безуспешно. Врач доложил Медведевой о том, что была такая ситуация. Другие же медики знать не знали, что кому-то плохо. «Вы по-другому и не сказали бы, все понятно, но очень хотелось послушать», — отреагировала на очередную подобную реплику от доктора судья.

Уже после первой смерти, о которой пока еще никто не знал как о связанной с барием, выяснилось, что протокол ведения процедуры доктора заполняют неправильно, они за это даже получили выговоры. В нем должно было быть указано, какое именно контрастное вещество получил пациент. По стандартам Минздрава, это не только название, но и все характеристики, позволяющие в случае чего отследить происхождение вещества вплоть до ампулы или другой упаковки. В центре же даже после служебной проверки ограничились словом «барий». Доктора рассказали, что заполняли протоколы так, как им велело руководство.

В суде рассматривают дело о халатности в отношении Медведевой и замглавврача по медицинской части Александры Феофановой. Ефремова проходит по делу об оказании небезопасных услуг вместе с экс-главврачом Евгением Поповым и его заместителем, врачом-рентгенологом Натальей Суровенко. Последние двое отправились на СВО.

Часть смертей первый месяц оставались загадкой для врачей — пациенты, пусть и пожилые, но без проблем с сердцем, жаловались на тошноту, анемию и в итоге умирали от инфарктов. К возбуждению дела привели три смерти подряд в конце января 2022 года, тогда еще трое больных, но выживших, рассказали о барии, и связь оказалась очевидна.

В настоящее время в центре на Сикейроса больше не делают процедуры с применением бария.