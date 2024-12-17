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Происшествия Петербурженки получили сроки за демонстрацию «своих прелестей» на камеру. С миллионами пришлось расстаться основателю

Петербурженки получили сроки за демонстрацию «своих прелестей» на камеру. С миллионами пришлось расстаться основателю

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9 комментариев

Куйбышевский районный суд вынес приговор организаторам, администраторам и моделям вебкам-студий в Петербурге. За шесть лет работы они заработали более 225 млн рублей, у их босса конфисковали в собственность государства 4 млн 555 тыс. рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, руководители Михаил Попов и Елена Васильева, администраторы Надежда Романчук, Анастасия Горшкова и Людмила Овсянникова, модели Дарья Бортникова и Ольга Рохманько признаны виновными в незаконном изготовлении и обороте порнографии. Еще один участник организованной группировки, который отвечал за безопасность студий, среди прочего обвинен в незаконном хранении огнестрельного оружия — девятимиллиметрового пистолета конструкции Стечкина.

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На суде было доказано, что Бортникова и Рохманько за деньги демонстрировали в Интернете свои прелести и проводили эротические и даже порнографические шоу. Соучастники нашли под это дело подходящие помещения с множеством комнат, которые оборудовали под вебкам-студии. С августа 2015-го по апрель 2021 года на этих шоу фигурантам удалось заработать не менее 225 млн рублей. В среднем деятельность студий приносила в качестве дохода от двух до трех миллионов рублей в месяц.

Суд приговорил организаторов к 3,5 года условно с испытательным сроком на три года, администраторам назначен условный срок на 3 года с испытательным сроком в 2 года, модели получили 2,5 года условно и испытательный срок в два года. Больше всего досталось службе безопасности в лице Котова, которому работа в студии и хранение пистолета обошлись в четыре года условно и три года испытательного срока.

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Комментарии
10
vasilily1991
19 минут
я не понял на каком основании у охранника конфисковали деньги?
Muzzy
17 минут
...и ДАЖЕ (прости Господи) порнографическое шоу!
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