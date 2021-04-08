FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
77.77р92.33р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
30
Печать

СОБР прошёлся по вебкам-студиям в Петербурге с доходом в 200 млн. В двери к Ванессам и Брианнам стучали кувалдой

В Петербурге после обысков вебкам-студий возбуждено уголовное дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Фигурантов правоохранители собирали по вебкам-студиям в центре города.

Оперативное видео пресс-служба полицейского главка опубликовала 8 апреля. При силовой поддержке СОБРа обошли пять студий и задержали 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет. Девушки гостеприимством не отличались, попасть внутрь сотрудникам помогала кувалда. Студии разделены на так называемые приват-комнаты с компьютером, камерами и необходимым реквизитом в каждой, на стенах в некоторых расписания и список «работниц месяца», в котором Брианны, Ванессы, Адрианы.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Как сообщают правоохранители, в студиях трудились более сотни моделей от 18 до 30 лет, работу круглосуточно контролировали семь администраторов. Организатором сети считают 32-летнего жителя элитного коттеджного посёлка в Ленобласти.

«Потребители порнографических материалов оплачивали доступ к нелегальному контенту электронной валютой, которая в дальнейшем обналичивалась 32-летним руководителем студий», — добавляют в ГУ МВД. По данным петербургского Следственного комитета, соучастники заработали не менее 202 млн рублей.

Полицейские, следователи и СОБР Росгвардии накануне провели около 30 обысков. Изъяты десятки компьютеров, ноутбуков, содержащие порнографические материалы, видеокамеры и пистолет с боеприпасами — его нашли в квартире одного из фигурантов. Дело возбуждено по статье 242 УК РФ — незаконное изготовление и оборот порнографических материалов.

«42-летний помощник организатора задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Остальным десяти фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (30)

AlBerkut
Разнообразие для клиентов, может вдруг кому девочки надоели - для тех мальчики по вызову, с кувалами😉😂😂😂😂
hoboot
чудеса перед выборами творятся. а работали эти титьки тараканьи годами.
chip1
Контент 18+, смотрят его за деньги взрослые люди , не понятна причина рейдов с кувалдами, налоги не платили, так предъявите организатору судебный иск о налогах. Так дело пойдет, будут с кувалдами врываться в гаражи и на кухни, где мужики пиво пьют, маты нынче тож под запретом.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний