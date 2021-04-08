Оперативное видео пресс-служба полицейского главка опубликовала 8 апреля. При силовой поддержке СОБРа обошли пять студий и задержали 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет. Девушки гостеприимством не отличались, попасть внутрь сотрудникам помогала кувалда. Студии разделены на так называемые приват-комнаты с компьютером, камерами и необходимым реквизитом в каждой, на стенах в некоторых расписания и список «работниц месяца», в котором Брианны, Ванессы, Адрианы.

Как сообщают правоохранители, в студиях трудились более сотни моделей от 18 до 30 лет, работу круглосуточно контролировали семь администраторов. Организатором сети считают 32-летнего жителя элитного коттеджного посёлка в Ленобласти.

«Потребители порнографических материалов оплачивали доступ к нелегальному контенту электронной валютой, которая в дальнейшем обналичивалась 32-летним руководителем студий», — добавляют в ГУ МВД. По данным петербургского Следственного комитета, соучастники заработали не менее 202 млн рублей.



Полицейские, следователи и СОБР Росгвардии накануне провели около 30 обысков. Изъяты десятки компьютеров, ноутбуков, содержащие порнографические материалы, видеокамеры и пистолет с боеприпасами — его нашли в квартире одного из фигурантов. Дело возбуждено по статье 242 УК РФ — незаконное изготовление и оборот порнографических материалов.



«42-летний помощник организатора задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Остальным десяти фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.