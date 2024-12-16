Почти семь тысяч дворников боролись с последствиями снегопада во дворах Петербурга

Во дворах Петербурга с последствиями снегопада 16 декабря боролись почти семь тысяч дворников. Также на уборку территорий выезжали больше 860 единиц техники. Об этом «Фонтанке» сообщили в Жилищном комитете города.

«Сегодня в уборке снега были задействованы 6 992 дворника, в том числе районных агентств и управляющих компаний, на линию вышли 863 единицы техники, сброску снега с крыш обеспечивали 814 кровельщиков», — уточнили в жилкоме.

По всей видимости, лучше всего ситуация после осадков обстоит в Кронштадтском, Курортном и Приморском районах. Оттуда местные жители обращались меньше всего. Района, из которого горожане бы жаловались на состояние дворов больше всего, не выявлено. «Районы отличаются уборочной площадью и количеством жителей», — уточнили в жилкоме.