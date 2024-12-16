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Город Почти семь тысяч дворников боролись с последствиями снегопада во дворах Петербурга

Почти семь тысяч дворников боролись с последствиями снегопада во дворах Петербурга

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17 комментариев

Во дворах Петербурга с последствиями снегопада 16 декабря боролись почти семь тысяч дворников. Также на уборку территорий выезжали больше 860 единиц техники. Об этом «Фонтанке» сообщили в Жилищном комитете города.

«Сегодня в уборке снега были задействованы 6 992 дворника, в том числе районных агентств и управляющих компаний, на линию вышли 863 единицы техники, сброску снега с крыш обеспечивали 814 кровельщиков», — уточнили в жилкоме.

По всей видимости, лучше всего ситуация после осадков обстоит в Кронштадтском, Курортном и Приморском районах. Оттуда местные жители обращались меньше всего. Района, из которого горожане бы жаловались на состояние дворов больше всего, не выявлено. «Районы отличаются уборочной площадью и количеством жителей», — уточнили в жилкоме.

Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме. За выходные из города вывезли 35 тысяч кубометров снега. О том, как выглядела Северная столица после метели, смотрите здесь.

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Комментарии
20
Sobaka
14 минут
35 тысяч кубометров выбросили в пропасть
157138572
18 минут
Читал и плакал....
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