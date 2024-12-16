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Город Общество Сугробы и ледяная графика. Посмотрите, что сотворила с Петербургом метель

Сугробы и ледяная графика. Посмотрите, что сотворила с Петербургом метель

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5 комментариев

Циклон за циклоном приходят в Петербург и укутывают его снегом, да так, словно отыгрываются за позднее начало зимы. Корреспондент «Фонтанки» прогулялся по заметенному городу.

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Метель словно окутала Петербург белой дымкой. Гранитные набережные обросли снежными шапками, а реки, еще недавно едва тронутые снежурой, побелели. Пока дорожники пытаются сгрести снег в самосвалы, а коммунальщики — сбить сосульки с крыш, горожане пробираются по заметенным улицам под снегом и ветром. Ну а кто-то рад наконец предаться зимним развлечениям.

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А на водной глади Финского залива сегодняшняя метель устроила настоящий арт-перформанс. Вместо волн, которые наблюдали на заливе еще в пятницу, теперь белое полотно с графичным узором.

В конце минувшей недели в Петербург нагрянул циклон «Яра», от которого ждали снежных выходных. И воскресенье отметилось снежным рекордом этой зимы. Сегодня ему на смену пришел «Зива» и замел город с самого утра. На дорогах весь день не рассасываются аномальные пробки. Но вместе со снегом от нынешнего гостя ждут также гололед и ледяные дожди.

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Комментарии
5
Delon
1 час
КРАСОТА!!!
Гость
1 час
Эх, для борьбы с сосулями лазера все ж не хватает!
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