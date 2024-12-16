Суд признал недействующим рекреационный статус Шуваловского леса. Теперь ему грозит застройка

Городской суд Петербурга удовлетворил требования «Специализированного застройщика „Вектор“» о признании недействующим закона о генплане в части установления рекреационной зоны Р2 в Шуваловском лесу. Об этом сообщает 16 декабря объединенная пресс-служба судов города.

«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административное исковое заявление ООО „Специализированный застройщик „Вектор“ о признании недействующим с момента принятия листов 15, 21 Приложения № 2 к Закону Санкт-Петербурга от 21.12.2023 № 785-169 „О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга „О Генеральном плане Санкт-Петербурга“ в части изменения функционального территориального зонирования», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Спор произошел из-за двух участков южнее Шуваловского карьера общей площадью почти 14 га. В предыдущей версии генплана участки находились в зоне многоэтажной жилой застройки Ж3. В новом генплане территорию перевели под рекреацию в зону Р2, которая не предполагает капитального строительства жилых домов.

За перевод в зону Р2 массово выступают местные жители. Иск к губернатору и Заксобранию об отмене перевода земли под рекреацию подало ООО «Специализированный застройщик „Вектор“». Согласно данным СПАРК, компанией владеет Алексей Рыжков, совладелец ГК Seven Suns Development. Также указано, что юрлицо имеет обременение в виде залога. Залогодержателем выступает банк ДОМ.РФ.

В первой инстанции суд отказал застройщику, вторая инстанция оставила это решение без удовлетворения, однако кассация отправила дело на пересмотр.

Рыжков был помещен под арест в Москве в апреле 2024 года в рамках уголовного дела, возбужденного из-за московского долгостроя по части 2 статьи 200.3 УК РФ («Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо в особо крупном размере»).