Владелец спиртзавода и директор ЛГБТ*-турфирмы пополнили список экстремистов и террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла в список экстремистов и террористов владельца водочных марок «Московская» и «Столичная» Юрия Шефлера* вместе с его люксембургскими компаниями и директора ЛГБТ*-турфирмы Андрея Котова*. Данные о мужчинах появились в перечне ведомства во вторник, 10 декабря.

Юрий Шефлер является владельцем Amber Beverage Group Holdings* и Stoli Group*. Группа его компаний работает в основном в странах Евросоюза (Латвия, Люксембург, Нидерланды), а также в отдельных регионах России. В июле суд по иску Генпрокуратуры арестовал завод Шефлера «Амбер Талвис» в Тамбове, который делает спирт для «Рижского бальзама», а также водки Stoli и Moskovskaya. По мнению Генпрокуратуры, Шефлер поддерживает ВСУ, ведет активную информационную поддержку киевского режима. А подконтрольные ему компании финансируют украинский фонд, который дает деньги на нужды вооруженных сил Украины.

Спустя 20 дней после ареста суд в Тамбове признал ряд его компаний экстремистским объединением и изъял активы в доход государства.

Другой бизнесмен, оказавшийся 10 декабря в перечне Росфинмониторинга, — Андрей Котов. Он — директор туристической фирмы, которая специализировалась на организации поездок для представителей ЛГБТ*-сообщества. Об аресте мужчины стало известно 2 декабря. Ему было предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации. По данным следствия, бизнесмен и клиенты турфирмы, поддерживающие нетрадиционные в России взгляды, ездили в поездки за рубеж и по стране, ходили на мероприятия и выкладывали кадры происходящего в интернет.

*Внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

** Организация запрещена на территории РФ и признана экстремистской.