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    Бизнесмена Юрия Шефлера и ряд его компаний суд признал экстремистским объединением и запретил их деятельность в РФ

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    Тамбовский районный суд 24 июля признал бизнесмена, владельца водочных марок «Московская» и «Столичная» и экс-фигуранта списка Forbes Юрия Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъял активы в доход государства. Суд постановил обратить решение к немедленному исполнению. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

    Таким образом, судом был удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ к Шефлеру. По версии Генпрокуратуры, Шефлер поощрял обстрелы российских регионов со стороны ВСУ, вел активную информационную поддержку киевского режима, а подконтрольные ему компании финансировали украинский фонд, который дает деньги на нужды армии.

    Ранее «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщили, что суд по иску Генпрокуратуры взыскал спиртзавод в пользу государства, а деятельность владельца завода Юрия Шефлера была признана экстремистской, но пресс-служба судов Тамбовской области опровергла эту информацию.

    Шефлер также владеет расположенными в Калининграде АО «СПИ-РВВК» и его дочерним обществом — ООО «РВВК». В совокупности в собственности этих компаний находятся значительные имущественные комплексы, которые при продаже могут кратно пополнить «экстремистскую казну».

    «Генеральной прокуратурой РФ установлено объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном законом порядке. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group», — сказано в иске.

    Amber Beverage Group объединяет производственные и торговые предприятия, специализирующиеся на алкогольной продукции: «Амбер Пермалко» (Пермь), АО «Амбер Талвис» (Тамбовская область), AS Remedia (Эстония), Amber Latvijas balzams (Латвия) и Fabrica de Tequilas Finos (Мексика).

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    Юрий ШефлерЭкстремистское объединениеСудАктивыОбращение в доход государства
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