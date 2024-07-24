Бизнесмена Юрия Шефлера и ряд его компаний суд признал экстремистским объединением и запретил их деятельность в РФ

Тамбовский районный суд 24 июля признал бизнесмена, владельца водочных марок «Московская» и «Столичная» и экс-фигуранта списка Forbes Юрия Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъял активы в доход государства. Суд постановил обратить решение к немедленному исполнению. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.
Таким образом, судом был удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ к Шефлеру. По версии Генпрокуратуры, Шефлер поощрял обстрелы российских регионов со стороны ВСУ, вел активную информационную поддержку киевского режима, а подконтрольные ему компании финансировали украинский фонд, который дает деньги на нужды армии.
Ранее «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщили, что суд по иску Генпрокуратуры взыскал спиртзавод в пользу государства, а деятельность владельца завода Юрия Шефлера была признана экстремистской, но пресс-служба судов Тамбовской области опровергла эту информацию.
Шефлер также владеет расположенными в Калининграде АО «СПИ-РВВК» и его дочерним обществом — ООО «РВВК». В совокупности в собственности этих компаний находятся значительные имущественные комплексы, которые при продаже могут кратно пополнить «экстремистскую казну».
«Генеральной прокуратурой РФ установлено объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном законом порядке. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group», — сказано в иске.
Amber Beverage Group объединяет производственные и торговые предприятия, специализирующиеся на алкогольной продукции: «Амбер Пермалко» (Пермь), АО «Амбер Талвис» (Тамбовская область), AS Remedia (Эстония), Amber Latvijas balzams (Латвия) и Fabrica de Tequilas Finos (Мексика).