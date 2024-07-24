Бизнесмена Юрия Шефлера и ряд его компаний суд признал экстремистским объединением и запретил их деятельность в РФ

Тамбовский районный суд 24 июля признал бизнесмена, владельца водочных марок «Московская» и «Столичная» и экс-фигуранта списка Forbes Юрия Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъял активы в доход государства. Суд постановил обратить решение к немедленному исполнению. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

Таким образом, судом был удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ к Шефлеру. По версии Генпрокуратуры, Шефлер поощрял обстрелы российских регионов со стороны ВСУ, вел активную информационную поддержку киевского режима, а подконтрольные ему компании финансировали украинский фонд, который дает деньги на нужды армии.