Суд в Тамбове арестовал завод, который делает спирт для «Рижского бальзама»

Активы бизнесмена Юрия Шефлера арестованы по иску Генпрокуратуры. В чем суть требований — пока неясно.
Об аресте завода «Амбер Талвис» в Тамбове и зданий остановленного в 2012 году производства в Калининграде
Судя по картотеке суда, предприятия арестованы по иску Генпрокуратуры. Категория дела отмечена как «приостановление деятельности или ликвидация политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной или иной некоммерческой организации, а также о запрете деятельности общественных объединений, не являющихся юридическими лицами, местных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами».
Компания почти на 73% принадлежит люксембургской Amber Beverage Group Holdings, которая также контролируется Шефлером.