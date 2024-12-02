В Москве предъявили обвинение директору компании, организовывавшей ЛГБТ*-туры

В Москве задержали директора туристической фирмы, которая специализировалась на организации поездок для представителей ЛГБТ*-сообщества. Мужчине предъявили обвинение в организации деятельности экстремистской организации, сообщает 2 декабря ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, обвиняемый и клиенты турфирмы, поддерживающие нетрадиционные в России взгляды, ездили в поездки за рубеж и по стране, ходили на мероприятия и выкладывали кадры происходящего в интернет. Тем самым они якобы «формировали у граждан ложное представление о закрепленном в Конституции РФ институте брака». Также, по версии СК, мужчины подрывали традиционные семейные ценности.