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Общество В Москве предъявили обвинение директору компании, организовывавшей ЛГБТ*-туры

В Москве предъявили обвинение директору компании, организовывавшей ЛГБТ*-туры

1 637
11 комментариев

В Москве задержали директора туристической фирмы, которая специализировалась на организации поездок для представителей ЛГБТ*-сообщества. Мужчине предъявили обвинение в организации деятельности экстремистской организации, сообщает 2 декабря ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, обвиняемый и клиенты турфирмы, поддерживающие нетрадиционные в России взгляды, ездили в поездки за рубеж и по стране, ходили на мероприятия и выкладывали кадры происходящего в интернет. Тем самым они якобы «формировали у граждан ложное представление о закрепленном в Конституции РФ институте брака». Также, по версии СК, мужчины подрывали традиционные семейные ценности.

Как пишет ТАСС, речь идет о компании «Мен травел». Директором турфирмы является 48-летний мужчина. По данным информационного агентства, подозреваемый готовил новогодний тур для представителей ЛГБТ-сообщества в Египет.

*Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским.

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Комментарии
11
275640356
1 час
Как-то слабо верится, что эти приверженцы нетрадиционной ориентации призывают массы к насильственным действиям. Каким боком они вдруг "экстремисты"?
274570617
1 час
Когда они пришли за ЛГБТ, я молчал…
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