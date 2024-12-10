Бразильский защитник «Зенита» назвал себя на 50% русским

«Я бы сказал, что наполовину уже стал русским. За пять с половиной лет жизни здесь это вполне оправдано. А как с языком? Он очень сложный, но я стараюсь. Уже многое понимаю и учу новые слова. Тот словарный запас, что у меня есть, помогает объясняться на поле и в повседневной жизни», — цитирует игрока 10 декабря «Спорт-Экспресс».