Бразильский защитник «Зенита» назвал себя на 50% русским

Защитник футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос, недавно получивший российский паспорт, заявил, что ощущает себя наполовину русским.
«Я бы сказал, что наполовину уже стал русским. За пять с половиной лет жизни здесь это вполне оправдано. А как с языком? Он очень сложный, но я стараюсь. Уже многое понимаю и учу новые слова. Тот словарный запас, что у меня есть, помогает объясняться на поле и в повседневной жизни», — цитирует игрока 10 декабря «Спорт-Экспресс».
На вопрос о том, что ему особенно нравится в России, Дуглас выделил образ жизни, который, по его словам, во многом напоминает бразильский.
Также он заявил, что ему очень нравится русская кухня, особенно сырники, которые обожает вся его семья.
Дуглас Сантос стал гражданином России в октябре 2024 года. За время выступлений за «Зенит» он пять раз выиграл чемпионат страны, дважды взял национальный Кубок и пять раз становился победителем Суперкубка России.
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